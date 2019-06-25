KKTC bağlantılı bahis çeteleri bitmiyor

İNTERNET SİTELERİ ÜZERİNDEN ÇEŞİTLİ SPOR BRANŞLARIYLA İLGİLİ BAHİS OYNATIP HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN KİŞİLERE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 11 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Sivas merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İncelemede sitelerle bağlantılı kişilerin bilgilerine ulaşan ekipler, Sivas, Iğdır ve Kahramanmaraş'ta 12 adrese operasyon düzenledi.

Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumar ve bahis oynatılmak için banka hesabı ile GSM hattı temin ederek, bu yolla yüksek meblağlarda gelir elde ettikleri, hesaplarda bulunan paraların ülke dışına çıkartılması konusunda aracı oldukları değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen ve emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.M, S.D. ve S.M, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.E, O.Y, A.Y, H.Ç, E.K, M.K, M.Ö. ve S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.