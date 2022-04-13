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Kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 1 kişi gözaltında

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 09:50
Kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 1 kişi gözaltında

Evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

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Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

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Son Güncelleme: 13.04.2022 10:02
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