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Kırmızı bültenle aranan çete lideri İstanbul'da yakalandı

Avusturalya’nın önde gelen uyuşturucu çetelerinden Comanchero’nun lideri Duax Ngakuru, İstanbul’da yakalandı

17 Ocak 2023 Salı 09:14
Kırmızı bültenle aranan çete lideri İstanbul'da yakalandı

Hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kararı bulunan Avusturalya’nın önde gelen uyuşturucu çetelerinden Comanchero’nun lideri Duax Ngakuru, İstanbul’da yakalandı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan geniş çaplı çalışmada, Ngakuru’nun İstanbul’da kaldığı adres belirlendi.

Uluslararası düzeyde aranan şüphelinin Sarıyer’e bağlı Zekeriyaköy’de kaldığı saptandı. Belirlenen adrese polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu trafiğini ve yaklaşık 100 milyon dolarlık bir para akışını yönettiği öne sürülen zanlı, yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.

Ülkesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan Ngakuru'nun polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

Uyuşturucu ağının liderinin, Avustralyalı yetkililerle yapılacak görüşmelerin ardından ülkesine iade edileceği bilgisine ulaşıldı.

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