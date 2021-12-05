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Kıran: “KKTC'nin yükseköğrenim adası olması öncelikli hedeflerimizden“

Türkiye ile KKTC arasında kültürel işbirliği protokolü ASBÜ’nün KKTC'de eğitim-araştırma yerleşkeleri kurmasına ilişkin iki ayrı kanun teklifi kabul edildi

05 Aralık 2021 Pazar 11:00
Kıran: “KKTC'nin yükseköğrenim adası olması öncelikli hedeflerimizden“

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "KKTC'ye yönelik en öncelikli hedeflerimizden biri, ülkenin yükseköğrenim adası olması, bu alanda marka haline gelmesi." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonunun son toplantısında, Türkiye ile KKTC arasında Kültürel İşbirliği Protokolü ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin (ASBÜ) KKTC'de eğitim-araştırma yerleşkeleri kurmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair iki ayrı kanun teklifi kabul edildi.

Komisyonda, milletvekillerine bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Türkiye'nin, KKTC'ye, egemen bir devlet olarak kendi ayakları üzerinde durabilmesi için her alanda desteğinin sürdüğünü söyledi.

KKTC'nin, ekonomiden ulaştırmaya, sağlıktan tarıma her alanda kalkınmasına ve refahının artmasına güçlü katkı sağladıklarını dile getiren Kıran, ülkenin tanıtımı için birlikte çalıştıklarını belirtti.

Kıran, Kıbrıslı Türk sanatçıların, Türk misyonlarının da desteğiyle yurt dışında konserler verdiğini, resim ve el sanatçılarının, kişisel ve karma sergiler açtıklarını anlattı.

Türk tarihinin önemli bir parçası olan Kıbrıs Türk tarih, kültür ve sanatının tanıtılmasının yanı sıra korunması ve geliştirilmesine de önem verdiklerini ifade eden Kıran, film, müzik, arkeolojik kazı, restorasyon projelerine ve müzelerin bakım ile onarımına teknik ve maddi yardım sağladıklarını aktardı.

Yavuz Selim Kıran, geleneksel sanat ve sporların yaşatılması ve yaygınlaştırılmasına da yardımcı olduklarını dile getirdi.

"KKTC'DE YAYIMLANAN KİTAPLARA ÜLKEMİZDE ISBN VERİLECEK"

Türkiye ile KKTC arasında Kültürel İşbirliği Protokolü ile kültürel alanda KKTC'ye verilen desteği somut adımlarla daha da ileriye taşıyacaklarını bildiren Kıran, "Yunus Emre Enstitülerimiz, bulundukları ülkelerde Kıbrıs Türk kültürünün tanıtımında iş birliği yapacak. Her iki ülkedeki sanatçılar arasındaki dayanışmayı güçlendirip eserlerini uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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KKTC'de yayımlanan kitapların, uluslararası standart kitap numarası (ISBN) bulunmamasının, fuarlarda sergilenmesine engel teşkil ettiğine dikkati çeken Kıran, şöyle devam etti:

"KKTC'de yayımlanan kitaplara, ülkemizde ISBN verilmesi yoluyla bu sorunu çözmeye gayret edeceğiz. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının eserleri, KKTC Milli Kütüphanesi ve halk kütüphanelerine dağıtılacak. Tiyatro, opera, bale gibi alanlardaki çalışmaları destekleyeceğiz ve tecrübe paylaşımı yapacağız. Devlet tiyatrosu binasının yapımına, Atatürk Kültür Merkezi'nin tadilatına, belediyelerin kültür merkezlerine, halk kütüphaneleri projelerine, müzelere destek sağlamaya devam edeceğiz. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı personeline yönelik eğitim programları düzenleyeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Türkiye'de ve üçüncü ülkelerde düzenleyeceği sanat ve kültür faaliyetlerinde Kıbrıslı Türk sanatçıların katılımları için ortak çalışmalar yürüteceğiz."

Kıran, uluslararası kültürel faaliyetlere katılımın, Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonu kırmanın da en etkili yollarından olduğunu, bu yönde atılacak adımların, KKTC'nin tanıtımının yanı sıra Kıbrıs meselesinin egemen eşitlik temelinde çözümü çabalarına da katkıda bulunacağını vurguladı.

"ASBÜ KKTC'DE EĞİTİM FAALİYETLERİNE BAŞLADI"

KKTC'ye kültürün yanı sıra eğitim alanında da destekte bulunduklarını, yükseköğretim konularının, bu alanda öne çıktığını bildiren Kıran, "KKTC'ye yönelik en öncelikli hedeflerimizden biri, ülkenin yükseköğrenim adası olması, bu alanda marka haline gelmesi." ifadesini kullandı.

KKTC'de toplam 22 üniversitenin faaliyet gösterdiğini, Türkiye'den de Anadolu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ), KKTC kampüsleri bulunduğunu aktaran Kıran, "Ada'daki üniversitelerde bugün itibarıyla 108 binden fazla öğrenci öğrenim görüyor. İçinde bulunduğumuz akademik dönemde 144 ülkeden 45 bine yakın yabancı öğrenci de KKTC üniversitelerini tercih etmiş durumda. KKTC'nin artan üniversite sayısıyla yükseköğrenim alanında uluslararası çapta adından daha fazla söz ettirmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ve KKTC üniversiteleriyle yükseköğrenim kurumları arasında tecrübe paylaşımı ve iş birliğini geliştirdiklerini belirten Kıran, "Bu anlayışla 15 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla KKTC'de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı akademik birim tesis edildi. Bu kararı takiben Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lefkoşa'da bulunan Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ile protokol imzalayarak üniversiteyi devraldı, şimdiden de 700 öğrenciyle eğitim faaliyetlerine başladı." bilgisini paylaştı.

Kıran, ASBÜ'nün, KKTC'de eğitim-araştırma yerleşkeleri kurmasına ilişkin anlaşma ile KKTC'nin tüzel kişiliğini temsil edeceğini, böylelikle üniversite arazi ve binalarının tahsisi, kiralanması ve satın alınması süreçlerinde yerel mevzuat bakımından yabancı sayılmayacağını, KKTC'de yerel üniversitelere sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanabileceğini aktardı.

ASBÜ'nün, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), KKTC'deki muadili YÖDAK'ın oluşturduğu çalışma gruplarına ve üniversiteler arası akademik koordinasyon kuruluna asli üye olarak katılabileceğini dile getiren Kıran, şunları kaydetti:

"Anlaşma, öğretim üyelerinin özlük hakları ve öğrencilerin kabulü yöntemlerine dair hükümler de içeriyor. ASBÜ personeli, KKTC'de sözleşmeli olarak görevlendirilmesi halinde ASBÜ'den aylıklı izinli sayılacak. Görevli personel için gereken tüm izinler KKTC Çalışma Bakanlığı tarafından verilecek. Üniversitede öğrenim görmek üzere ülkemizden gidecek öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile seçilecek. Kıbrıslı Türk ve üçüncü ülke vatandaşı öğrenciler için ayrıca kontenjan belirlenecek. Mezun olacak öğrencilere, ASBÜ Kıbrıs Akademik Birimi diploması verilecek."

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Son Güncelleme: 05.12.2021 12:19
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