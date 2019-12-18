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Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı

Operasyonda 3480 personel görev alıyor

Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı

Operasyonda 3480 personel görev alıyor

18 Aralık 2019 Çarşamba 07:43
Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı

TC İçişleri Bakanlığınca, Bitlis ve Siirt'te, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bitlis ve Siirt'te, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

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Operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli jandarma komando ve jandarma özel harekat ile polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 232 operasyonel tim ve 3 bin 480 personelin görev aldığı belirtildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının başarıyla devam ettiği ifade edildi.

Son Güncelleme: 18.12.2019 11:23
Anahtar Kelimeler:
Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu
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