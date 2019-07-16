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Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz’deki Haklarımızı Sonuna Kadar Savunacağız

Ankara, 16 Temmuz 19 : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz\'de Türkiye\'nin hakları olduğunu ve bunların sonuna kadar savunulacağından kimsenin endişesi olmaması gerektiğini belirterek,

Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz’deki Haklarımızı Sonuna Kadar Savunacağız

Ankara, 16 Temmuz 19 : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz\'de Türkiye\'nin hakları olduğunu ve bunların sonuna kadar savunulacağından kimsenin endişesi olmaması gerektiğini belirterek,

16 Temmuz 2019 Salı 14:14
Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz’deki Haklarımızı Sonuna Kadar Savunacağız

Ankara, 16 Temmuz 19 : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları olduğunu ve bunların sonuna kadar savunulacağından kimsenin endişesi olmaması gerektiğini belirterek, "(AB) Bize ahkam kesiyorlar, yaptırım uygulayacaklarmış; kabul etmiyoruz, şiddetle reddediyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, AB, Türkiye'ye uyguladığı çifte standarttan vazgeçmediği sürece, AB'nin bu topraklarda değeri yoktur." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, izlenen dış politikayı eleştirdi.

"Şimdi Doğu Akdeniz'de yalnız kaldık." diyen Kılıçdaroğlu, "maceracı, öngörüsüz dış politikanın; Türkiye'nin yalnızlığa itilmesinin faturasının ağır olacağını" söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Avrupa Birliği (AB) Doğu Akdeniz dolayısıyla bize yaptırım uygulama kararı almış. Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var, Doğu Akdeniz'deki haklarımızı sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan da endişesi olmasın." diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"AB, Türkiye'ye hep çifte standart uygulamıştır, samimi olmamıştır. Dediler ki 'Kıbrıs'ta barışı sağlayacağız, Annan Planı'nı referanduma sunacağız. Eğer Kıbrıs'taki Türkler buna (evet) derse, sorun çözülecek. Rumlar (hayır) dediği takdirde KKTC ile oturup ticaret yapacağız.' Söz verdiler. Annan Planı'na Türkler 'evet' dedi, Rumlar 'hayır' dedi. Nerede peki bu Avrupa Birliği? Hani nerede bu doğrudan ticaret tüzüğü? Neden verdiğiniz sözleri yerine getirmiyorsunuz? Kalkmışlar şimdi bize ambargo uygulayacaklar. Sen önce verdiğin sözü tut, verdiğin sözün arkasında dur. Türkiye'nin çıkarları aynı zamanda Orta Doğu'nun çıkarları demektir. Eğer Türkiye, bölgede barış istiyorsa, siz bu barış talebine destek vermek zorundasınız. Kıbrıs Rum kesimini hangi gerekçeyle aldınız AB'ye? Sizin sözleşmenizde hükümler var 'sınır sorunu olanlar alınamaz' diye. Niye aldınız?

Bize ahkam kesiyorlar, yaptırım uygulayacaklarmış, kabul etmiyoruz, şiddetle reddediyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, AB, Türkiye'ye uyguladığı çifte standarttan vazgeçmediği sürece, AB'nin bu topraklarda değeri yoktur.

Sanılmasın ki ben bunu Türkiye'ye söylüyorum. AB'de görüştüğüm herkese, her yetkiliye bunu söyledim. Her yerde, herkese söyledim. En yetkilililere söyledim. 'Siz Türkiye'ye karşı çifte standart uyguluyorsunuz' dedim. Uygulamaya da devam ediyorlar."

(AA/FG)

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