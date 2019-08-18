Kılıçdaroğlu'ndan şaşkına çeviren Doğu Akdeniz ve Türkiye çıkışı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’de CHP İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada akıl almaz bir çıkış yaptı. Birçok ülkenin zengin petrol ve doğal gaz kaynakları nedeniyle Doğu Akdeniz’de yer aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, sadece Türkiye’nin bu bölgede yer almadığını iddia etti.

TÜRKİYE’NİN SONDAJ GEMİLERİ GÖNDERDİĞİNDEN HABERİ YOK

Türkiye’nin 3 sondaj gemisiyle bölgede faaliyet yürütmesine ve Rum yönetiminin bölgedeki faaliyetlerini engellemesine rağmen Kılıçdaroğlu’nun ‘Türkiye niye Doğu Akdeniz’de yok’ demesi şaşkınlıkla karşılandı.

“ESED’LE İŞ BİRLİĞİ YAPALIM, SİSİ’YLE BARIŞALIM”

CHP lideri ayrıca, Türkiye’nin, yübzinlerce sivilin katili olan Esed rejimiyle bir an önce iş birliği yapması gerektiğini savunurken, Mısır’daki darbeci yönetimle de barışılması çağrısında bulundu.Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şöyle konuştu:Suriye yönetimiyle süratli bir şekilde iş birliği yapılması lazım. Mısır’la barışılması lazım. Mısır’la niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle Mısır’la kavga ediyoruz?

PES DEDİRTEN SORU: DOĞU AKDENİZ’DE NİYE TÜRKİYE YOK

Doğu Akdeniz’de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada… Hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye! Niye yok? Başarılı dış politika güdüyorlar sözde. Niye yok? Hangi gerekçeyle yok Türkiye orada?Mısır’la kavga ettik. Niye kavga ettik?