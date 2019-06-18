Kılıçdaroğlu: “KKTC devletinin artık tanınması lazım“

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dış politikanın milli olması gerektiğini defalarca söylediğini anımsatarak, Türkiye'nin çıkarlarını iktidarın ve muhalefetin ortak savunması gerektiğinin altını çizdi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, "yurtta barış, dünyada barış"ın artık evrensel bir söz haline geldiğini ifade ederek, kendilerinin de bu çizgiden hiç ayrılmamaları gerektiğini dile getirdi.

Komşu ülkelerle ilişkilerin önemli olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın dış politikada attıkları en önemli adımlardan biri olduğunu, bütün vatandaşların huzur içinde yaşadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, Kıbrıs politikasının artık değişmesi, yeni bir sürecin, hamlenin atılması gerektiğini savunarak, "Eğer bu yapılmazsa ileride çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız. KKTC devletinin artık tanınması lazım. Türkiye'nin yeni bir siyaseti, yeni bir hamleyi sürdürmesi gerekir." dedi.

"SENİN HAKLARIN ELİNDEN ALINIRKEN..."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ege'de göz göre göre 16 adanın Yunanistan'ın işgali altında olduğunu öne sürdü.

Adaların işgaline karşı neden ses çıkarılmadığını soran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Lozan Anlaşması'na göre silahsızlandırılması gereken adaların tamamı şu anda silahlandırılıyor. Nerede bu hükümet, nerede Türkiye'nin çıkarları? Her gün bir şeyler kaybediyoruz. Bakmayın havuz medyasına, sözcülerine, yazarlarına, çizerlerine. Bu konuları kaleme almıyorlar, yazmıyorlar. Uluslararası sözleşmelerin bize verdiği hakları dahi kullanamıyoruz. Kullanmaktan aciz hükümet var. 16 ada işgal edilecek, senin sesin bile çıkmayacak. Lozan Anlaşması'na göre adalarda bir tek silahlı birlik olmaması lazım. Yunanistan'a ait adaların tamamında silahlı birlikler var. Bunları söylediğimiz için bağıracaklar, kızacaklar yine. Kızacağına, bağıracağına aç kitabı oku, sözleşmede ne yazıyor. Senin hakların elinden alınırken sen niye itiraz etmiyorsun bir bak."

Doğu Akdeniz'de büyük petrol ve doğalgaz yatakları bulunduğunu, ABD, Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin birlikte hareket ettiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Orada olmayan tek devlet var; Türkiye. Herkes söz sahibi. Söz sahibi olmayan, dışlanan, itilen, kakılan sadece Türkiye var. Adalar işgal edilir seyrederler, Doğu Akdeniz'de dışlanırlar seyrederler. Türkiye uluslararası arenada yalnızlığa itiliyor. Acı olanı bu." diye konuştu.

Mısır'ın, Akdeniz'de önemine değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Mısır arasındaki bir anlaşmanın Akdeniz'de pek çok sorunu çözeceğini vurguladı.