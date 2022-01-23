Kılıçdaroğlu, KKTC'deki seçimde tüm parti ve adaylara başarılar diledi

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Tüm baskı ve müdahalelere rağmen, Kıbrıs Türklerinin iradesinin Cumhuriyet Meclisi'ne yansıyacağına inanıyor; seçim heyecanı yaşayan KKTC halkına saygı ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.