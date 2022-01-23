Kılıçdaroğlu, KKTC'deki seçimde tüm parti ve adaylara başarılar diledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'deki erken genel seçimde yarışan tüm siyasi parti ve adaylara başarılar diledi.
Kılıçdaroğlu, KKTC'deki seçimde tüm parti ve adaylara başarılar diledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'deki erken genel seçimde yarışan tüm siyasi parti ve adaylara başarılar diledi.
23 Ocak 2022 Pazar 17:15
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Tüm baskı ve müdahalelere rağmen, Kıbrıs Türklerinin iradesinin Cumhuriyet Meclisi'ne yansıyacağına inanıyor; seçim heyecanı yaşayan KKTC halkına saygı ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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