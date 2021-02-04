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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin lira manevi tazminat kazandı.

04 Şubat 2021 Perşembe 14:15
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödeyecek
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

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Avukatların beyanlarının ardından hakim, davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 26 Kasım 2019'da CHP TBMM Grup Toplantısı'nda Tank Palet Fabrikasına ilişkin açıklama yaparken Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu belirtilmişti.

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Son Güncelleme: 04.02.2021 15:04
Anahtar Kelimeler:
Manevi TazminatRecep Tayyip ErdoğanKemal Kılıçdaroğlu
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