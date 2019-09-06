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Kılıçdaroğlu: “Bir insan düşüncesini ifade etmeli. Düşünce özgürlüğü zenginliktir. Farklı düşünce olmadığı takdirde o ülke zenginliğini kaybeder“

Kılıçdaroğlu: “Bir insan düşüncesini ifade etmeli. Düşünce özgürlüğü zenginliktir. Farklı düşünce olmadığı takdirde o ülke zenginliğini kaybeder“

06 Eylül 2019 Cuma 16:40
Kılıçdaroğlu: “Bir insan düşüncesini ifade etmeli. Düşünce özgürlüğü zenginliktir. Farklı düşünce olmadığı takdirde o ülke zenginliğini kaybeder“

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Bir insan düşüncesini ifade etmeli. Düşünce özgürlüğü zenginliktir. Farklı düşünce olmadığı takdirde o ülke zenginliğini kaybeder." dedi. 
Çeşitli programlar için Aydın'da bulunan Kılıçdaroğlu, Sultanhisar Belediyesi önünde Kaftancıoğlu hakkında verilen mahkeme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Kaftancıoğlu ile görüştüğünü, davayı yakından izlediğini, her ortamda adaletin önemine değinerek toplumun bir vicdanının olduğunu söylediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

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"Canan Hanım'a ceza verilmiş, niye ceza veriliyor, bilmem kaç yıl önce attığı tweetlerden ötürü. Bugüne kadar neredeydiniz? Beraat etmesi gereken kişinin ceza aldığı mahkeme adalet dağıtamaz. Hangi görüşten, kimlikten, inançtan olursa olsun ben adalet arayışını mutlaka ama mutlaka sağlayacağım ve gerçekleştireceğim. Bu ülkede adalet olmalı. Bu ülkede haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik olmamalı. Bu toprakların ruhuna aykırıdır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin ruhuna aykırıdır bu. Bir insan düşüncesini ifade etmeli. Düşünce özgürlüğü zenginliktir. Farklı düşünce olmadığı takdirde o ülke zenginliğini kaybeder. Hepimiz aynı şeyi düşünürsek sonuç alamayız. Farklı düşüneceğiz. Farklılıkların zenginlik olduğunu göreceğiz."
Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun, "İstanbul'daki yerel seçimlerde başarılı oldu" diye cezalandırıldığını ileri sürdü. 
Kaftancıoğlu'nun mahkemede söylenmesi gereken her şeyi söylediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Üstelik bunu Nazım Hikmet'in dizeleriyle bitirdi. Nazım Hikmet kim, o da haksızlığa uğramış bir yazar, şair. Türkiye'nin 21. yüzyılda adaletsizliğe tahammül eden bir ülke olmadığını artık herkesin kabul etmesi lazım. Siyasetin de iktidar sahiplerinin de kabul etmesi lazım. Adaletsizlik sadece Türkiye'nin itibarını zedeler. Adalet dağıtmıyorsanız toplum vicdanını rahatsız ediyorsunuz." diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 06.09.2019 19:56
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