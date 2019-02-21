“Kıbrıs’ta anlaşmaya varılmamışken doğalgaz araması yapılması doğru değil”



BMM, 21 Şubat 19 : CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ekonomik sıkıntı içinde olabilir. Ama daha Kıbrıs sorunu ortadayken, anlaşmaya varılmamışken doğalgaz araması yapılması doğru değildir." dedi.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Akdeniz'de doğal gaz aramasına ilişkin bir soru önergesi verdiğini anımsattı.

Önergenin, buradaki aramaların şeffaf şekilde ve nasıl olduğunun kamuoyu tarafından bilinmesine yönelik olduğunu dile getiren Özkoç, arkasında ya da önünde başka bir niyetin bulunmadığını belirtti.

Türkiye'nin, Kıbrıs sorunu çözülmeden ortak alanları olan, menfaatlerini ilgilendiren bölgelerde doğal gaz araması yapılmamasını istediğini anlatan Özkoç, "Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ekonomik sıkıntı içinde olabilir. Ama daha Kıbrıs sorunu ortadayken, anlaşmaya varılmamışken doğalgaz araması yapılması doğru değildir." dedi.

