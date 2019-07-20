banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101849
ALTIN
259.006
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0648
EURO
6.3235
Ünlü iş adamı: Erdinç Küçükuncular çıktı!
ÜNLÜ İŞ ADAMI: ERDİNÇ KÜÇÜKUNCULAR...
Lefkoşa'da hastanede intihar!
LEFKOŞA'DA HASTANEDE İNTİHAR!
KKTC’de izinsiz bulunan 2 kişi tespit edildi
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Ercan'da hırsızlık: 1 tutuklu
ERCAN'DA HIRSIZLIK
banner307

Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 45. Yıl Dönümü Nedeniyle Mersin’de Tören Düzenlendi

KKTC MERSİN BAŞKONSOLOSU AYŞEN VOLKAN İNANIROĞLU:

Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 45. Yıl Dönümü Nedeniyle Mersin’de Tören Düzenlendi

KKTC MERSİN BAŞKONSOLOSU AYŞEN VOLKAN İNANIROĞLU:

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:39
Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 45. Yıl Dönümü Nedeniyle Mersin’de Tören Düzenlendi

KKTC MERSİN BAŞKONSOLOSU AYŞEN VOLKAN İNANIROĞLU:"KIBRIS TÜRKLERİ YOLUMUZA ANAVATAN TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE DEVAM EDECEK VE ULUSLARARASI TOPLUMA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN AYRI EGEMEN BİR DEVLET OLDUĞU GERÇEĞİNİ GÖRMELERİ VE ADA ÜZERİNDEKİ HAKLARIMIZI KORUMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Mersin, 20 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Deniz Yüzbaşı Mehmet Kiremit günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, bir öğrenci de şiir okudu. 

KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıç noktası olan Mersin'de bir kez daha bu günü kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. 

banner317
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türkleri için hayati bir harekat olduğunu vurgulayan İnanıroğlu, "Anavatan Türkiye'nin sıcak ilgisi, maddi ve manevi yardımları neticesinde etkin ve fiili garantörlük hakkını kullanarak 1974 yılında gerçekleştirdiği harekat ile Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuşmuş nihayetinde bağımsızlığını ilan ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurmuştur." diye konuştu. 

Rumların dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkleri ile bir anlaşmaya varmak gibi bir niyetleri olmadığını ifade eden İnanıroğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Kıbrıs Türkleri yolumuza anavatan Türkiye'nin desteğiyle devam edecek ve uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı egemen bir devlet olduğu gerçeğini görmeleri ve ada üzerindeki haklarımızı korumak için var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının bugünlere ulaşmasında huzur ve güven içerisinde geleceğe umutla bakmasında en büyük desteği aldığımız, tek güvencemiz anavatan Türkiye'ye şükranlarımı arz ederim."

İnanıroğlu, tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andıklarını dile getirdi. 

Daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Kıbrıs İskele Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

(AA/ID/YIL)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulusal Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması Anlaşması Onaylandı
Ulusal Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması Anlaşması Onaylandı
Erdoğan: "Kıbrıs Türkü’nün canı ve güvenliği söz konusuysa, 45 yıl önce attığımız adımı yine atarız”
Erdoğan: "Kıbrıs Türkü’nün canı ve güvenliği söz konusuysa, 45 yıl önce attığımız adımı yine atarız”
Barış Harekatı'nın 45.yılında batık uçak “gazi“ye dalış yaptılar
Barış Harekatı'nın 45.yılında batık uçak “gazi“ye dalış yaptılar
Mevlüt Çavuşoğlu: “Dün, bugün ve her zaman KKTC'yle birlikteyiz"
Mevlüt Çavuşoğlu: “Dün, bugün ve her zaman KKTC'yle birlikteyiz"
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. Yıl Dönümü
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. Yıl Dönümü
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. Yıl Dönümü
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. Yıl Dönümü
Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutladı
Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutladı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılına özel video...
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılına özel video...
Hakan Atilla tahliye edildi
Hakan Atilla tahliye edildi
Ab, Sığınmacılar İçin Taahüt Ettiği 6 Milyar Euronun 2,35 Milyar Eurosunu Gönderdi
Ab, Sığınmacılar İçin Taahüt Ettiği 6 Milyar Euronun 2,35 Milyar Eurosunu Gönderdi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim