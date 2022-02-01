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Kıbrıs Zafere Doğru dizisi final bölümüyle ekranlara veda ediyor

01 Şubat 2022 Salı 14:00
Kıbrıs Zafere Doğru dizisi final bölümüyle ekranlara veda ediyor

DİZİNİN OYUNCULARINDAN AHMET KURAL: "BURADA KIBRIS TÜRKÜ'NÜN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ YANSITIRKEN, OYUNCU OLARAK BUNUN İÇERİSİNDE VAR OLMAK BİZİM İÇİN GURUR VERİCİYDİ. HER İŞ GİBİ BİTMESİ BİZİ ÜZÜYOR ANCAK ELİMİZDEN GELDİĞİNCE ANLATMAYA ÇALIŞTIK"

SERKAN ÇAYOĞLU: "SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYDIK. YAŞANMIŞ BİR TARİH, ÇOK ÖNEMLİ SAHNELER ÇEKTİK. YAPIMCILARIN DA KANALIN DA EMEĞİ BÜYÜK, BİZ DE ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK. UMARIM SEYİRCİMİZ DE BEĞENMİŞTİR"

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, planlandığı gibi iki sezonun sonunda 4 Şubat'ta görkemli bir finalle ekranlara veda ediyor.

TRT ekranlarından yayımlanan, Kıbrıs'ta çekilen ilk dizi olma özelliği taşıyan ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesini konu alan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, son bölümüyle cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

Dizinin final bölümünde, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk bölümünün ardından Cenevre'de görüşmeler devam ederken, Türk askeri çıkartmanın ikinci bölümü için hazırlanıyor.

Binlerce Mehmetçik, görüşmeler neticesiz kalınca "Ayşe tatile çıktı" parolasıyla Ada'ya yayılır ve büyük bir zafer kazanılır.

Oyuncular, setteki son çekim gününde diziye ilişkin duygularını paylaştı.

"Kemal" karakterini canlandıran oyuncu Ahmet Kural, çalışmalarının dizi önemli bir tarihi canlandırdığı için yoğun geçtiğini kaydederek, yüksek prodüksiyonlu bir iş olmasına rağmen tecrübeli ekip ve TRT'nin desteği sayesinde rahat bir çalışma ortamı olduğunu söyledi.

Kural, "Elimizden geldiğince senaryoya yazılanı, tarihimize ışık tutmaya ve oynamaya çalıştık. Prodüksiyon açısından çok zor bir işti. Hepsinin üstesinden gelindi, bize kalan da oynamak oldu. Burada Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesini yansıtırken, oyuncu olarak bunun içerisinde var olmak bizim için gurur vericiydi. Her iş gibi bitmesi bizi üzüyor ancak elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık." dedi.

Dizide zulüm görmüş ve "Kemal" isimli bir Kıbrıs Türkü'nü canlandırdığını belirten Kural, bu karakteri oynadığı ve yansıttığı için çok teşekkür aldığını ifade etti.

Kural, "Bu sadece bir dizi değildi benim için, gerçekten burada tarihi bir görev vardı. Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini gösterirken, bunun bir parçası olmak benim için gurur vericiydi. Misyonumuzu tamamladık, gidiyoruz artık. İzleyen ve değer veren herkese teşekkür ederiz. Kıbrıs mücadelesine gönül veren herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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"Bereli" karakterini canlandıran Serkan Çayoğlu ise "Sorumluluklarımızın farkındaydık. Yaşanmış bir tarih, çok önemli sahneler çektik. Yapımcıların da kanalın da emeği büyük, biz de elimizden geleni yaptık. Umarım seyircimiz de beğenmiştir." dedi.

Çayoğlu, bir yılın ardından KKTC'den gidecekleri için üzgün olduklarını ve burada çok güzel bir arkadaş ortamı oluşturduklarını kaydetti.

Dizide canlandırdığı Bereli karakteri ve bu rolle ilgili geri dönüşlere değinen Çayoğlu, "Benim burada avantajım, Bereli'nin gerçek bir kahraman olmasıydı. Bereli gibi, belki beresi olmayan, kaç tane kahraman geldi Türkiye'den. Ben de elimden geldiğince yansıtmaya çalıştım. Genel olarak tepkiler çok iyiydi, KKTC halkı çok iyi karşıladı bizi burada. Dizi için 'iyi ki' diyorum sadece." diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR İŞ YAPTIĞIMIZA İNANIYORUM"

"Nikos Sampson" karakterini oynayan Tayanç Ayaydın, çok güzel bir serüvenin sonuna geldiklerini belirtti.

Ayaydın, "Çok güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum. Bizim her dakikamızı kaçırmadan izleyen seyircimize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ekiple çalıştık, ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Evimizden uzaktaydık ama Kıbrıs'ta evimizdeymiş gibi de hissettik, o anlamda çok şanslıydık. Buraya karşı çok büyük bir özlem duyacağız. Zannediyorum ki artık kanımıza bir kez Kıbrıs bulaştı, dönem dönem de ziyarete geleceğiz." şeklinde konuştu.

Kimsenin kolaylıkla empati kuramayacağı ve zorlu bir karakteri oynadığını anlatan Ayaydın, "sizin oynadığınız karakterden nefret ediyoruz ancak izlerken de çok keyif alıyoruz" gibi geri dönüşler aldığını, bunun da kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

KIBRIS TÜRKLERİNİN TARİHİNİ ANLATAN DİZİ

Dizinin başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler paylaştı.

Hakan İnan ile başlayan dizinin yönetmenliğini daha sonraki süreçte Osman Taşcı ve Barış Erçetin üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Hüseyin Tunç yaptı.

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı Kıbrıs Zafer Doğru dizisi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıdı.

"Kıbrıs Zafere Doğru"nun ilk sezonu, "Bir Zamanlar Kıbrıs" ismiyle izleyiciyle buluşmuştu.

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Son Güncelleme: 01.02.2022 15:10
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