Kıbrıs ve Türkiye’deki Çadlı öğrenciler Karabük'te buluştu

Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Birliği 4. Genel Kurul Toplantısı yapıldı..Karabük Üniversitesi (KBÜ) 15 Temmuz Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda iki ülkenin milli marşları çalındı.

Daha sonra konuşan Çad'ın Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, toplantıya katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi..KBÜ'ye ikinci kez geldiğini, yoğun programları olmasına rağmen öğrencilerle buluşmak istediğini aktaran Guet, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve Kıbrıs'ta bulunan öğrencilerin sergilemiş olduğu bu güzel davranışta dolayı hepinize minnettarım. Türkiye ve Kıbrıs'taki öğrencilerin, Türkiye ve Çad'daki üniversiteler arasında önemli bir diplomaside görev oynadıkları için teşekkür ediyorum. Çad'ın 2020-2030 vizyonu için çok güzel planları var, güzel bakışı var. Paris'te yapılan konferanstaki 2017-2020 planlaması da bunun içindedir. Bu vizyon ve stratejide Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi 2020-2030'da Çad'ın küresel bir güç haline gelmesi için bu stratejiyi uygulamaktadır."

Yarın sona erecek toplantıda Çadlı öğrenciler tarafından şiirler okunurken, çeşitli dans gösterileri sunuldu.