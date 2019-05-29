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Kıbrıs Türk halkının mücadelesi sanata yansıyacak

Kıbrıs Türk halkının mücadelesi sanata yansıyacak

29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:41
Kıbrıs Türk halkının mücadelesi sanata yansıyacak

Gazi Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde, "Kıbrıs Türkleri Varlık Mücadelesinin Sanattaki İzleri" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC'nin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Üniversitenin mezunları arasında çok sayıda Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşı bulunduğunu hatırlatan Uslan, "Gazi Üniversitesi mezunları arasında yer alan çok sayıda Kıbrıs Türkü, vatanları uğruna şehit olmuşlardır. Gazi'nin şehitleri anıtında, 40 şehidimizle birlikte onlar da ölümsüzleştirilmiştir." dedi.

Uslan, bu proje ile, şehitlerin de bir kez daha anılacağını vurguladı.

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KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de söz konusu projenin, hem yaşananların unutulmamasını sağlayacağını hem de Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinin genç kuşaklara aktarılmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Köprülü, "Bu proje tüm kahramanlara saygı ve minnetin ifadesi olacaktır. En büyük temennimiz, gençlerin, tarihi en iyi şekilde öğrenmesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. 

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Proje ile, Kıbrıs Türk milli tarihini oluşturan olaylar ve kahramanlarıyla ilgili yazılı belge ve fotoğraflar, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı mezunlarının ağırlığını teşkil ettiği sanatçılara bin mektupla gönderilecek ve sanatçıların da duygularını esere dönüştürmesi istenecek.

Ortaya çıkacak eserler, 21-25 Aralık'ta, "Gazi'nin Kıbrıslı Kahramanlarına Armağan, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Karma Sergisi"nde sanatseverlerle buluşturulacak.  

Son Güncelleme: 29.05.2019 17:57
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Halkı Mücadele
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