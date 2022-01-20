Kıbrıs Rum Kesiminin Antalya Diplomasi Forumu'na davet edildiği iddiaları yalanlandı

Kaynaklar ayrıca, serbest bir tartışma platformu teşkil eden foruma, GKRY'den de münferit akademisyenler ve uzmanların katılımının düşünülebileceğini söyledi
20 Ocak 2022 Perşembe 19:15
Son Güncelleme: 21.01.2022 01:29
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türkiye tarafından Antalya Diplomasi Forumuna davet edildiğine dair haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.
Kaynaklar ayrıca, serbest bir tartışma platformu teşkil eden foruma, GKRY'den de münferit akademisyenler ve uzmanların katılımının düşünülebileceğini söyledi