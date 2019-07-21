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“Kıbrıs'ı yeni kuşağa, genç kuşağa unutturmayalım“

“Kıbrıs'ı yeni kuşağa, genç kuşağa unutturmayalım“

21 Temmuz 2019 Pazar 10:11
“Kıbrıs'ı yeni kuşağa, genç kuşağa unutturmayalım“

KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN TANIKLARINDAN OLAN, KIBRIS'TAKİ TÜRKLERE YÖNELİK MURATAĞA, SANDALLAR VE ATLILAR KATLİAMLARINI DÜNYAYA DUYURAN GAZETECİ KURTAR ÇAKIN, KIBRIS'TA YAŞANANLARIN UNUTTURULMAMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

GAZETECİ KURTAR ÇAKIN: "KIBRIS'I YENİ KUŞAĞA, GENÇ KUŞAĞA UNUTTURMAYALIM. ASKERİMİZ ORADA BU ZAFERİ NASIL KAZANDI? DÜNYADA İLK DEFA DENİZAŞIRI BİR KUŞATMAYI TÜRK ORDUSU YAPTI. BİZ BUNU ANLATAMADIK, HALA ANLATAMIYORUZ. BUNU GENÇ KUŞAĞA ELİMİZDEKİ MEVCUT FOTOĞRAFLARLA, AÇILACAK SERGİLERLE ANLATMAMIZ LAZIM"

"BÜTÜN ÇABAM GENÇLERİN KIBRIS DAVASINI BİLMELERİ, ÖĞRENMELERİ, OKUMALARIDIR"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın tanıklarından olan gazeteci Kurtar Çakın, Kıbrıs'ta yaşananların unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs'taki Türklere yönelik Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarını dünyaya duyuran gazeteci Kurtar Çakın, 45 yıl önce tanıklık ettiği anları AA'ya anlattı. 

"Kurtar Çakın'ın Objektifinden 45'inci Yılında Kıbrıs" fotoğraf sergisinin açılışı için Gaziantep'e gelen Çakın, katliam yapılan Atlılar ve Muratağa köylerine ilk giden gazeteci olduğunu ifade etti.

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O dönem Günaydın Gazetesi'nde görev yaptığını, yaşanan olaylar üzerine Kıbrıs'a gittiğini anlatan Çakın, gittiğinde Atlılar'da, Muratağa'da durumun çok kötü olduğunu belirterek, "Manzara o kadar kötüydü ki yorumlamak bile imkânsız... İnsanlar, bebeler, kadınlar, çocuklar, genç, ihtiyar demeden köyün ahalisi kafalarına mermi sıkılarak, yakılarak toprağa gömülmüşlerdi. Bilmiyorum ben bunu anlatamıyorum. O katliamı bire bir yaşadığım için vücudumun bütün düzeni bozuluyor. Çok kötü günlerdi." dedi.

Çakın, gördüklerinin kendisini derinden etkilediğini, anıların kendisinde üzüntüden başka bir şey çağrıştırmadığını aktararak, "O kadar insanı katletmişler. Beyinlerine kurşun sıkmışlar, yakmışlar, gömmüşler. Paramparça...Kollar ayrı kesilmiş, kafalar ayrı kesilmiş, bacaklar ayrı kesilmiş. 6 aylık bebeklerin bile beyinlerine kurşun sıkılmış. Orada çok acı şeyler yaşadık." diye konuştu.

"ÇOĞU GAZETECİ ARKADAŞIMIZ ESİR DÜŞTÜ"

"Kıbrıs'ı yeni kuşağa, genç kuşağa unutturmayalım" diyen Çakın, şöyle devam etti:

"Askerimiz orada bu zaferi nasıl kazandı? Dünyada ilk defa denizaşırı bir kuşatmayı Türk ordusu yaptı. Biz bunu anlatamadık, hala anlatamıyoruz. Bunu genç kuşağa elimizdeki mevcut fotoğraflarla, açılacak sergilerle anlatmamız lazım. Çoğu gazeteci arkadaşımız Kıbrıs'ta esir düştü. Dolayısıyla elimizdeki mevcut filmler Rum kesiminin eline geçti. Bazı arkadaşların da elinde benim açtığım sergi kadar herhalde birkaç fotoğraf daha çıkabilir. Bunları toparlarsak genişletilmiş bir sergi konumuna getirebiliriz. Bütün çabam gençlerin Kıbrıs davasını bilmeleri, öğrenmeleri, okumalarıdır."

Kurtar Çakın, sergiyi KKTC'de de açtıklarını, Kuzey Kıbrıslı gençlere geçmişte yaşanan acı günleri anlatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Çakın, Mehmetçik'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu sürece benzeri olayların yaşanmayacağını dile getirerek, "Mehmetçik orada olduğu sürece Allah'ın izniyle bu tip şeylerle karşı karşıya kalmayız. Kıbrıs'ta en büyük güvencemiz ordumuz." şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 21.07.2019 13:36
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