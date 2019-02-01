Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Selahattin Güngör, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Güngör, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Güngör'ün cenazesi hastaneden alınarak Yeniköy Camisi'ne getirildi.

Türk bayrağına sarılı naaş, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası askeri törenle Uzunköprü Yeniköy Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Törene, Güngör'ün yakınları ve arkadaşları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu katıldı.