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Kıbrıs Gazisi Merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu ekibi Düzce'ye ulaştı

KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yıl kutlama törenleri sırasında geçirdiği kaza sonucu vefat eden eski Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan'ın anısına bisiklet turu düzenleyen ekip Düzce'ye geldi.

11 Haziran 2021 Cuma 18:45
Kıbrıs Gazisi Merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu ekibi Düzce'ye ulaştı
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KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yıl kutlama törenleri sırasında geçirdiği kaza sonucu vefat eden eski Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan'ın anısına bisiklet turu düzenleyen ekip Düzce'ye geldi.

KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü ile Maraş bölgesinin açılış töreni sırasında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybeden Tandoğan anısına Pendik'te başlayan bisiklet turunun katılımcıları, organizasyonun 2. gününde Düzce'ye ulaştı.

Yaklaşık 200 kilometre pedal çeviren bisikletli grup, Düzce Anıtpark Meydanı Atatürk Anıtı önünde toplandı.

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Burada gazetecilere açıklama yapan tur sorumlusu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyesi Ali Güngör, akşam saatlerinde Bolu'da olmayı planladıklarını aktararak, "Değerli komutanımız aynı zamanda benim bölük komutanımdı. Benim için anlatılmayacak kadar değerli bir yerde. Ben de böyle bir organizasyon düşündüm ve arkadaşlarıma teklif ettim. Kabul görünce organize olup yola koyulduk." diye konuştu.

Şükrü Tandoğan'ın kızı Gülfem Tandoğan da turlarının devam ettiğini dile getirerek, "Her çevrilen pedalın babamın ruhuna gittiğine inanıyoruz. Bu organizasyon bizi çok etkiliyor. Babam için layıkıyla bir tören yapamamıştık, pandemi nedeniyle. O şimdi kendine değer veren insanları umarım görüyordur. Bizimle onur duyduğunu düşünüyorum. Bir amaç, bir ülkü, bir sorumluluk sahibi bir komutandı. Bu organizasyonun, ailesi olarak yüreğimize dokunduğu söylemek isterim. Babamın adını da her lokasyonda duyurmak bize övünç veriyor." ifadelerini kullandı.

Bisiklet turuna katılan ekip, daha sonra Bolu'ya hareket etti.

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Son Güncelleme: 11.06.2021 20:28
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