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Kıbrıs Gazilerine “Milli Mücadele Madalyası“

YALOVA'DA YAŞAYAN 85 KIBRIS BARIŞ HAREKATI GAZİSİ İÇİN

Kıbrıs Gazilerine “Milli Mücadele Madalyası“

YALOVA'DA YAŞAYAN 85 KIBRIS BARIŞ HAREKATI GAZİSİ İÇİN

24 Mayıs 2019 Cuma 10:39
Kıbrıs Gazilerine “Milli Mücadele Madalyası“

YALOVA'DA YAŞAYAN 85 KIBRIS BARIŞ HAREKATI GAZİSİ İÇİN "MİLLİ MÜCADELE MADALYASI VE BERATI TÖRENİ" YAPILDI

Yalova'da, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 85 gazi için "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Töreni" yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen tören, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Faruk Uysal, kentte ikamet eden 85 gaziye ait madalyaların bakanlıktan teslim alındığını söyledi.

Madalya ve beratlardan bazılarının bu törende bizzat gazilere verileceğini belirten Uysal, "Aramızdan ayrılan değerli gazilerimizin ise eşlerine tebliğ edilecektir. Çeşitli sebeplerle aramızda bulunmayan gazilerimizin madalyaları ikametlerinde bizzat tarafımızdan kendilerine takdim edilecektir." dedi.

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Uysal, Bakanlığın merkez teşkilatında Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinesinde şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerin her geçen gün çeşitlenerek arttığını dile getirdi.

Yalova'da da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli bir şekilde şehit aileleri ve gazilerin her daim yanlarında olduklarını vurgulayan Uysal, madalya alacak tüm gazilere hayırlı ve mutlu ömürler diledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şube Başkanı Şakir Güner ise törene katılarak mutluluklarını paylaşanlara teşekkür etti.

Harekat sırasında birçoğunun 20'li yaşlarda olduğunu hatırlatan Güner, "Bugün en küçüğümüz 65 yaşında. 45 yıldır beklediğimiz Milli Mücadele Madalyalarına bugün kavuşmanın sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra gazilere madalya ve beratları Yalova Valisi Muammer Erol tarafından verildi.

Törene, Garnizon ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık ile gazilerin aileleri katıldı.

Son Güncelleme: 24.05.2019 14:58
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