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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:17
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

TOKAT'TAKİ TÖRENDE 225 KIBRIS GAZİSİNE MADALYA VE BERATLARI TAKDİM EDİLDİ

Tokat'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 225 gaziye madalya ve beratları verildi.

KKTC Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya verilmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda tören düzenlendi.

Vali Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihinin çok eskilere dayandığını, devlet ve millet olma bilincine ulaşmış insanlardan oluştuğunu söyledi.

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Türk devletinin ve milletinin parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Balcı, "Ortak acılarımız, yaslarımız ve mutluluklarımız vardır. Biz bütün bunları paylaşırız. Millet olmak böyle bir şeydir. Geçmişi acısıyla, tatlısıyla yaşamaktır. Geleceğe dair birlikte hayal kurabilmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugüne gelmesinde siz değerli gazilerimizin emeği vardır." dedi.

Türk devletinin defterinde umutsuzluk ve karamsarlık bulunmadığına işaret eden Balcı, şunları kaydetti:

"Türk devleti ve milleti asla umutsuzluğa kapılmaz, mevzubahis vatan ve bayraksa sonuna kadar umutlu bakar. Türk milletinin devlet ve millet bilincine, özgürlük ve bağımsızlığa sahip kahraman evlatları vardır. Fedakar insanlarımız vardır. Şehitlerimiz cephede hayatı pahasına savaşırken, gazilerimiz uzuvlarını verirken arkasında da büyük bir kitle onlara destek olmuştur. Bu birlik ve beraberliğimizi gösterir. Yaşamsal şartlar ortaya çıktığında doğusuyla, batısıyla, genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle beraber olduğumuz sürece sırtımızı kimse yere getiremez."

Konuşmaların ardından gazilere veya yakınlarına madalya ve beratları verildi.

Törene Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, protokol üyeleri gaziler katıldı.

Son Güncelleme: 26.06.2019 19:46
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