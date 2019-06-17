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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:22
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

ÇANKIRI'DA DÜZENLENEN TÖRENLE 82 GAZİYE MADALYA VE BERATI TAKDİM EDİLDİ
Çankırı'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 82 gaziye madalya ve beratı takdim edildi.
Çankırı Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni", 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatı hakkında sunum gerçekleştirdi.

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Daha sonra Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş tarafından gazilere madalya ile beratları takdim edildi. Törende bazı gaziler sahneye torunları ile gelirken, vefat eden gazilerin yerine ise eşleri madalyalarını aldı. 
Törenin sonunda konuşan Aktaş, Türk milletinin kendine has özellikleri bulunduğunu söyledi.
Dünyanın neresinde olursa olsun Türk milletinin mazlumun yanında durduğunu belirten Aktaş, "Tabii 1974'te olay çok farklıydı. Bizim kardeşlerimiz vardı orada. O zaman devletimizin büyükleri de görüşmelerden sonuç alamayınca orduyla müdahale sonucuna vardılar ve çok haklıydılar." dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vefa duygusu içerisinde madalyaları gönderme kararı aldığını ifade eden Aktaş, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmetle andığını dile getirdi.
 

Son Güncelleme: 17.06.2019 19:28
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