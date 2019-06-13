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Kıbrıs Gazilerine Adana ve Artvin’de madalya ve berat

Kıbrıs Gazilerine Adana ve Artvin’de madalya ve berat

13 Haziran 2019 Perşembe 14:47
Kıbrıs Gazilerine Adana ve Artvin’de madalya ve berat

Adana'da ve Artvin’de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 383 gaziye madalya ve beratları verildi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, takdim edilen berat ve madalyaların, gazilerin hatıralarının sonsuza dek unutulmayacağını gösteren, manevi değeri yüksek nişanlar olduğunu kaydetti.
Verilen nişanların aziz şehitlerin ve gazilerin canları pahasına vatanı, milleti, ay yıldızlı bayrağı ve şanlı devleti koruyup kolladıklarının ispatı olduğunu ifade eden Demirtaş, "Bu madalyalar ve beratlar kahraman gazilerimizin ölümü göze alarak verdikleri mücadelenin en güçlü delilidir. Sizlerin ardınızdan gelenlere bırakacağınız en kutlu mirastır." dedi.
Vali Demirtaş, Kıbrıs'ın, tarihten bugüne stratejik konumuyla pek çok milletin egemenlik kurmak istediği Akdeniz'in üçüncü büyük adası olduğunu söyledi.
Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanında olduğunu ve yanında olmaya da devam edeceğini dile getiren Demirtaş, şunları kaydetti:
"Devletimiz tüm kurumlarıyla Kıbrıs davasının takipçisidir, Kıbrıslı soydaşlarımızın hukukunun korunması noktasında, tüm imkanlarıyla diplomasi sahasının en önemli aktörü konumundadır. O dönem Kıbrıs'a en çok asker gönderen illerimizin başında gelen Adana, vatan, millet, devlet ve bayrak söz konusu olduğunda, gerisini teferruat olarak görenlerin diyarıdır. Kıbrıs'a barış, huzur, güven ve istikrar götüren bu ruh, bugün de sarp bir kale misali dimdik ayaktadır. Dün Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nın tüm evrelerinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda ete kemiğe bürünen bu ruh, bugün terörle mücadelenin tüm safhalarında, 15 Temmuz'da, Kuzey Irak ve Suriye'de ordumuzun yürüttüğü operasyonlarda kendini göstermektedir."
KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da harekatın üzerinde 45 yıl geçtiğini hatırlattı.
Bugünlere ulaşmalarında kendilerine güç veren Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür eden İnanıroğlu, "Kıbrıslı Rumlar ve uluslararası toplumun her alanda uyguladığı ambargolara rağmen laik ve çağdaş kurumlarıyla kökleşen bir hukuk devleti olan cumhuriyetimiz, ana vatanımız Türkiye'nin maddi ve manevi desteğiyle gelişmeye ve güçlenmeye devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız." diye konuştu.

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Konuşmaların ardından 383 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi
Öte yandan Artvin'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratları verildi.
KKTC tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalyaların gazilere verilmesi amacıyla İl Garnizon Komutanlığında tören düzenlendi.
Jandarma Astsubay Emre Eller, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazileriyle birlikte olmaktan onu duyduğunu ifade ederek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1974 yılında Kıbrıs'a yapmış olduğu çıkartmayla adaya barış ve huzur getirdiğini söyledi.
Kıbrıs'ta verilen mücadelenin tarihe altın harflerle yazıldığını vurgulayan Eller, "Türk ordusunun Kuzey Kıbrıs ve genelinde yürüttüğü bu harekat, Türk tarihinin en önemli sayfalarından biri haline geldi. Bu barış harekatında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve güzel bir ömür diliyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi ve Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz tarafından 19 gaziye madalya ve beratları verildi.

 

Son Güncelleme: 13.06.2019 18:08
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Gazileri
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