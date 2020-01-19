banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121475
ALTIN
294.762
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6620
EURO
6.5369
Gece kulübünde kasti hasardan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
LEFKOŞA’DA FUHUŞA TEŞVİK
Klima motoru çalmaktan 2 tutuklu
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Kapat

Kıbrıs Barış Turnuvası'nın oyuncuları 45 yıl sonra buluştu

Kıbrıs Barış Turnuvası'nın oyuncuları 45 yıl sonra buluştu

19 Ocak 2020 Pazar 08:00
Kıbrıs Barış Turnuvası'nın oyuncuları 45 yıl sonra buluştu

KIBRISLI VE TRABZONSPORLU ESKİ FUTBOLCULAR, KIBRIS BARIŞ TURNUVASI'NIN 45. YILINDA TRABZON MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ'NDE TOPLANDI

Kıbrıs'ta 1975 yılında düzenlenen Kıbrıs Barış Turnuvası'nda forma giyen Trabzonsporlu futbolcular ile aynı turnuvada yer alan Kıbrıs Karması'nın oyuncuları 45 yıl sonra Trabzon'da bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kıbrıs Barış Turnuvası'nın 45. yılında Kıbrıslı ve Trabzonsporlu eski futbolcuların Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde buluştukları belirtildi.

KKTC'de 1975 yılının ocak ayında düzenlenen turnuvada forma giyen Trabzonsporlu futbolcuların, aynı turnuvada yer alan Kıbrıs Karması'nın oyuncuları ile 45 yıl sonra bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da görüşleri aktarıldı.

banner317
Ağaoğlu, "1975 senesinde Kıbrıs'ta gerçekleşen Barış Kupası'nın oyuncularını burada bir arada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir kupamız. Hepinize geldiğiniz için minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen eski başkanlardan Faruk Özak da şunları kaydetti:

"O gün oynadığımız müsabakada olup aramızdan ayrılan arkadaşlarımız var, sizlerin de vardır. Bizler, takım arkadaşlarımızdan Kadir Özcan, Cemil Usta, Tuncay Mesçi, Bülent Şahinkaya, İlhan İkican ve Şener Çınar'ı kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin. O günlerden bugüne kulübümüz zaman zaman çok zor şartlarda mücadele etti. Özellikle şimdiki yönetim kurulumuz çok kötü şartlarda kulübü devraldı. Bu dönemden evvelki beş sene felaket dönemiydi. Bu dönemde arkadaşlar geldiler, çok yoruldular. Fiziksel, ruhsal çok sıkıntılar çektiler. Biz de burada yöneticilik yapmıştık. Hepimiz Trabzonspor'un yücelmesi için çok emek verdik ama bu dönem gerçekten son derece önemli bir dönemdi. Bugün Finansal Fair Play kuralları 10 yıl önce uygulanmaya başlansaydı Trabzonspor şampiyonluğun adayı ama daha da iyi bir aday olurdu."

Açıklamada, ayrıca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun da "Davetten dolayı çok memnun ve mutlu olduk. Turnuvanın şampiyonu Trabzonspor'un Kıbrıslıların kalbinde bambaşka bir yeri oldu ve ilerleyen günlerde aynı heyeti bizler de Kıbrıs'ta ağırlamak isteriz." ifadelerine yer verildi.

Programa katılanlar arasında, kulüp başkanı Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ile yönetim kurulu üyelerinden Dursun Ali Sakarya, divan başkanı Ali Sürmen'in yanı sıra Barış Turnuvası'nda Trabzonspor forması giyen futbolcular Faruk Özak, Necati Özçağlayan, Ali Kemal Denizci, Hüseyin Tok, Hüsnü Özkara, Mehmet Cemil Altun, İlyas Akçay, Ali Yavuz, Aziz Öğütçen ve Bekir Barçın ile Kıbrıs Karması oyuncularından Yücel Hatay, Hasan Tanışık, İlker Ertemel, Enver Sedat Simavi, Ertuğul Gardiyanoğlu, Mustafa Oraloğlu Mustafa Metin Odabaşı, Ahmet Erbay Gönelli, Ali Çetin Amcaoğlu, Kıbrıs Karması'nın antrenörlüğünü yapan Günay Caymaz ve turnuvanın hakemlerinden Ahmet Özcan Özcanhan ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sertoğlu, KTFF İdari İşler Sorumlusu Eren Mehmet Şişik, KKTC Trabzon Başkonsolosu Zeliha Erden, KKTC Spor Dairesi üyesi Tayfun Kurtarıcıoğluları'nın yer aldığı bildirildi.
 

Son Güncelleme: 19.01.2020 11:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: “Berlin Zirvesi'ni ateşkesin tahkimi ve siyasi çözüm yolunda özellikle önemli bir adım olarak görüyoruz.”
Erdoğan: “Berlin Zirvesi'ni ateşkesin tahkimi ve siyasi çözüm yolunda özellikle önemli bir adım olarak görüyoruz.”
Çavuşoğlu, Abd'li Mevkidaşı Pompeo İle Bir Araya Geldi
Çavuşoğlu, Abd'li Mevkidaşı Pompeo İle Bir Araya Geldi
Toyota, hibrit satışlarını yüzde 217 artırdı
Toyota, hibrit satışlarını yüzde 217 artırdı
"Hababam Sınıfı"nın yeni filminin ilk tanıtımı yayınlandı
"Hababam Sınıfı"nın yeni filminin ilk tanıtımı yayınlandı
Türkiye EGM'nin Siber Operasyon Merkezi açıldı
Türkiye EGM'nin Siber Operasyon Merkezi açıldı
Bülent Ecevit'in en yakınındaki isim: Rahşan Ecevit
Bülent Ecevit'in en yakınındaki isim: Rahşan Ecevit
KKTC Merkez Bankası faiz oranlarında indirime gitti
KKTC Merkez Bankası faiz oranlarında indirime gitti
Kanal İstanbul Projesi'nin ÇED raporu onaylandı
Kanal İstanbul Projesi'nin ÇED raporu onaylandı
Yavuz'un yeni sondaj rotası Lefkoşa-1 hattı olacak
Yavuz'un yeni sondaj rotası Lefkoşa-1 hattı olacak
Erdoğan; “Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız“
Erdoğan; “Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız“

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim