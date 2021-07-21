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Kıbrıs Barış Harekatı'nın Beş Gazisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yaptıkları Kktc Ziyaretini Anlattı

GAZİ MİTHAT IŞIK:

21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:45
Kıbrıs Barış Harekatı'nın Beş Gazisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yaptıkları Kktc Ziyaretini Anlattı

GAZİ MİTHAT IŞIK: "BU KADAR BÜYÜK BİR HEYETLE ADA'YA YAPILAN ZİYARET, KIBRIS TÜRKLERİNE VERİLMİŞ EN BÜYÜK MORAL VE MOTİVASYONDUR"

GAZİ MEHMET ERDOĞMUŞ: "KIBRIS HALKI GELECEĞE GÜVENLE BAKIYOR, BU DA BİZİ ZİYADESİYLE MUTLU EDİYOR. KIBRIS HALKI ÇOK ŞÜKÜR ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTU. BU BAYRAM ÇİFTE BAYRAM COŞKUSUNU YAŞADIK"

GAZİ FAHRETTİN BİRSEN: "ZİYARETTE DUYGULARIM ÇOK YOĞUNDU. HANİ DERLER YA ANLATILMAZ YAŞANIR DİYE AYNEN ÖYLE. KIBRIS'TA EZANLARIN OKUNDUĞUNU DUYUYORSUNUZ, BÜYÜK DUYGU YOĞUNLUĞU YAŞIYORSUNUZ"

Ankara, 21 Temmuz 21 (.): Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nda görevli 5 gazi, harekatın 47'nci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle KKTC'yi ziyaret etti.

Harekata 25 yaşında genç bir teğmenken katılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Kıbrıs Gazisi emekli Kıdemli Albay Mithat Işık (72), AA muhabirine, harekatın 20 Temmuz'da başlayacağını bir gün önceden haber aldıklarını anlattı.

Haberi alır almaz askerlere bir konuşma yaparak "Şehit ya da gazi olabiliriz, hazır olun." dediğini aktaran Işık, o gece tüm askerlerin tedbirleri alarak harekata hazırlandığını ifade etti.

KKTC ziyaretinde Kıbrıs'taki o anları tekrar tekrar yaşadıklarını, şehit arkadaşlarının gözlerinin önüne geldiğini anlatan Işık, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin harekat ile ne kadar doğru bir karar verdiğini bir kez daha gördük. Orada bağımsız bir devletin kurulmasında emeğimizin olması bizi bir kez daha onurlandırdı. Ziyaretimiz sırasında, harekat yıllarında çocuk yaşta olanlar boynumuza sarılarak 'Bizi siz kurtardınız' diyerek bizleri duygulandırdılar. Ziyarette, aldığımız kritik hedeflerin bir bölümünü de tekrar gördük. Çok duygulu anlar yaşadık. 47 yıl sonra gittiğimde Kıbrıs'ı çok değişmiş gördüm. Türk bölgesi bir devlet haline geldi ve bu hep idealimizdi. Kıbrıs Barış Harekatı, Yunanistan'ın Enosis hayallerini Doğu Akdeniz'in derin sularına gömmüştür. Oradaki acı günleri yaşamış birisi olarak, bu ziyaret en mutlu günlerimden biriydi. Harekatta savaşmış biri olarak hem kendim hem silah arkadaşlarım adına gurur duydum."

"BU ZİYARET KIBRIS TÜRKLERİNE VERİLMİŞ EN BÜYÜK MORAL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir heyetle yaptığı KKTC ziyaretini değerlendiren Işık, "Bu kadar büyük bir heyetle Ada'ya yapılan ziyaret, Kıbrıs Türklerine verilmiş en büyük moral ve motivasyondur. Beni en çok duygulandıran 1974'ten önce Ada'yı terk etmeye zorlanan Türklerin, kendi devletlerini kurmuş olmaları. Törenler, o kadar duyguluydu ki anlatamam. Asrın projelerinden biri olan Türkiye'den Kıbrıs'a açılan su yolunu gördük. Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs'ta altyapıya büyük önem vereceğini de açıkladı. 47 yıl önceki Kıbrıs ile şimdiki Kıbrıs'ı kıyaslamak mümkün değil, Ada'nın daha da gelişeceği aşikar."

KKTC dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uçakta bir araya gelmelerinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Işık, "Harekatta yaşadıklarımızı kendisine anlattık. Tarif edilemeyen duygularımızı kendisiyle paylaştık." değerlendirmesini yaptı.

Işık, yaklaşık 24 bin Kıbrıs gazisinin hayatta olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC programlarına 5 Kıbrıs gazisinin katıldığını bildirdi.

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1023 RAKIMLI TEPEDE DİZİNDEN VE SOL GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Erdoğan'ın programlarına katılan Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş (67) ise Kıbrıs Barış Harekatı'na 20 yaşında iken katıldığını ve bu sırada Beşparmak Dağları'nda sağ dizinden ve sol göğsünden yaralandığını anlattı.

"1023 rakımlı tepede yaralandım. Kendi yaralarımı kendim sardım. Sonra yardım geldi ve Türkiye'ye gönderildim, şarapnel parçalarının hepsi çıkarılamadı, hala bu parçalardan bir kısmı duruyor. İyileştikten sonra tekrar Kıbrıs'a gittim ve 10 ay daha kaldım." diye konuştu.

Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"Harekattan 47 yıl sonra KKTC'yi yeniden görmek, kardeşlerimle bayram yapmak çok duygu dolu anlardı. Törenlerde hep ağladım, Kıbrıs'ın 47 yıl önceki durumu gözlerimin önüne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC için yeni projeler açıkladı. Şimdi Kıbrıs halkı geleceğe güvenle bakıyor, bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Kıbrıs halkı çok şükür özgürlüğe kavuştu. Bu bayram çifte bayram coşkusunu yaşadık."

"GURUR DUYUYORUZ"

Kıbrıs Barış Harekatı'na 21 yaşında katılan muharip gazi Fahrettin Birsen (68) ise harekatın ardından ilk kez bu yıl Kıbrıs'a gitme fırsatı bulduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür eden Birsen, "Ziyarette duygularım çok yoğundu. Hani derler ya anlatılmaz yaşanır diye aynen öyle. Kıbrıs'ta ezanların okunduğunu duyuyorsunuz, büyük duygu yoğunluğu yaşıyorsunuz. Cumhurbaşkanımız ile uçakta görüşme fırsatı da bulduk, 'KKTC'de daha yapacak çok şeyimiz var' dedi. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı yapmış, gurur duyuyoruz." diye konuştu.

HAREKATTA PARAŞÜTLE ADA'YA İNDİ

Harekata 20 yaşında katılan muharip gazi Gafur Ağören (67) de harekat sırasında birliğindeki askerlerle paraşütle Ada'ya indiklerini anlattı.

Kıbrıs'ta 47 yıl sonra bulunmanın büyük mutluluğunu yaşadığını belirten Ağören, "Kıbrıs'ın çok geliştiğini gördüm, orada ezanın okunduğunu duydum, çok mutlu oldum. Kıbrıs halkı, büyük mutlulukla bizi karşıladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC programına Kıbrıs Gazisi Reşat Çolak (87) da katıldı.

(AA/TUĞ/HA)

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Son Güncelleme: 21.07.2021 15:43
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Barış Harekatı
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