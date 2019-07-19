Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılına özel video...

TC MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 45. YILI DOLAYISIYLA HAZIRLANAN VİDEO, TWITTER HESABINDAN PAYLAŞILDI

KIBRISLI TÜRKLERE YAPILAN ZULMÜN GÖRÜNTÜLERİYLE BAŞLAYAN VİDEODA, 20 TEMMUZ 1974'TE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN BAŞLATTIĞI HAREKATLA ADA'YA BARIŞIN GETİRİLİŞİ ANLATILIYOR

TC Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı dolayısıyla harekatın unutulmaz görüntülerinin yer aldığı bir video hazırladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı dolayısıyla MSB'nin Twitter hesabından "Kıbrıs'a 45 yıl önce barışı getiren, kardeşlerimize yönelik zulmü ve acıyı dindiren Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimiz ile tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" notuyla paylaşılan videoda, harekata ilişkin tarihi görüntüler yer alıyor.



Video, "45'inci yılında; birliğin, barışın, istikrarın ve hiç bitmeyecek huzurun teminatı olmanın gururu ile..." mesajıyla son buluyor.

