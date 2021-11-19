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Keçiören'de doğalgaz patlaması

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir bölümü çöken binadaki baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

19 Kasım 2021 Cuma 10:10
Keçiören'de doğalgaz patlaması

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İlk tespitlere göre gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri arama köpekleri ile göçükte arama-kurtarma çalışması yaptı.

Keçiören'de doğalgaz patlaması

Arama kurtarma çalışmalarında Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame Kahtan (5), hamile Zine Abdülkerim Ahmed El Vahap (26), Muhammed Kahtan (35) ile Melek Kahtan (2) yaralı olarak çıkarıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Keçiören'de doğalgaz patlaması

Yaralılardan Muhammed Kahtan ile 2 yaşındaki kızı Melek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Patlamada 2 can kaybı

Keçiören'de doğalgaz patlaması

Patlama sonucu meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Vali Şahin, patlamanın gerçekleştiği Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binanın bulunduğu bölgede basın mensuplarına açıklama yaptı.

Patlama sonucu binada oluşan göçük nedeniyle 6 kişinin yaralandığını anımsatan Şahin, ekiplerin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını titiz şekilde yürüttüğünü vurguladı.

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Keçiören'de doğalgaz patlaması

Şahin, "Ümidimiz enkaz altında kimsenin olmadığı şeklinde ama yine de bütün ihtimalleri değerlendirerek arkadaşlarımız incelemelerini devam ettiriyorlar. Yaralılarımızdan maalesef Iraklı Türkmen ailede babayla küçük çocuğunun vefat ettiği bilgisi geldi. Şu anda 4 yaralımız, 2 vefatımız var maalesef." diye konuştu.

Binada iki Türk vatandaşı, Iraklı Türkmen aile ile bir de Afgan ailenin yaşadığını, Afgan ailenin bir başka komşusuna misafirliğe gittiği için patlama esnasında evde olmadıklarını aktaran Şahin, yaralı sayısı ile binada oturan kişi sayısının örtüşmesi nedeniyle enkazda başka birilerinin olmadığını umduklarını ama tüm ihtimaller değerlendirilerek arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ankara Valisi Şahin, bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Binada toplamda 11 daire var. Bu dairelerin bir kısmı boş, bir kısmında ikamet ediliyor. Yine belediye başkanımızın da söylediği gibi bu alan kentsel dönüşüme tabi tutulabilir alan ama maalesef kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar bir sivil toplum kuruluşumuz tarafından mahkemeye götürüldüğü için çalışmaları durdurulan bir alan. Belediyemiz yine hukuki mücadelesini devam ettiriyor, inşallah buralarda en kısa zamanda kentsel dönüşüm sağlanarak vatandaşlarımızın daha güvenli binalarda oturması temin edilecek.

Bina ruhsatlı, iskanı olan bir bina ama eski bir bina, eski yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapıldığı için kentsel dönüşüme tabi olan alanlardan biri."

Binadaki patlamanın doğal gaz sızıntısı sebebiyle olup olmadığı sorulan Şahin, "Binada hem doğal gaz sistemi var hem de LPG kullanılıyor. Hangisinden kaynaklandığı ancak teknik incelemeden sonra anlaşılacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca: 5 yaşlarındaki erkek kardeşin durumu ağır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden baba ve kızının yanı sıra, ailenin 5 yaşındaki oğlunun da durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Keçiören'de meydana gelen patlamada; aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor" dedi.

Keçiören'de doğalgaz patlaması

Güvenlik şeridi çekilen olay yerinde polis detaylı inceleme yaptı. Enkaz kaldırma çalışmalarına ise sabah devam edilecek.

Hayatını kaybeden Muhammed Kahtan'ın Türkiye'ye 5 yıl önce geldiği ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bir oto tamircisinde çalıştığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay tüm yönleri ile araştıracak, patlamanın nedenin belirlenmesi için çalışmalar yapılacak. 

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