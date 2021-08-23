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Kazdağları'nda yangın!

Türkiye’de Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:15
Kazdağları'nda yangın!

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
Alevlere ilk müdahale havadan yapıldı. Bölgede 7 helikopter ve bir uçakla müdahale devam ediyor.
Yangın çıkan arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle yerden yürütülecek çalışma için ekipler olay yerine güçlükle ulaşabildi.

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Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede 24 arazöz ve 2 dozer ile yangınla mücadele sürüyor.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise Kazdağları Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alanda çıkan yangına en kısa sürede müdahale edildiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Yangının başladığı bölgenin sarp bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle havadan müdahale yoluyla söndürme çalışmalarına başlanmıştır. Alana çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, tanker ve yangın ekibi sevk edilmiştir. Yangın söndürme çalışmalarımız Valiliğimizin koordinasyonu altında ilgili bütün kurumlarımızın iş birliğiyle en etkili şekilde gerçekleştirilmektedir."
 

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Son Güncelleme: 23.08.2021 14:43
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