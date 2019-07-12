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Kaymakçı: “AB, Türkiye ile ilişkilerine ve Kıbrıslı Türklere yeterince zarar verdi“

Kaymakçı: “AB, Türkiye ile ilişkilerine ve Kıbrıslı Türklere yeterince zarar verdi“

12 Temmuz 2019 Cuma 07:04
Kaymakçı: “AB, Türkiye ile ilişkilerine ve Kıbrıslı Türklere yeterince zarar verdi“

TC Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler getirme çabası içinde olduğunu belirterek, "AB, Türkiye-AB ilişkilerine ve Ada'daki Kıbrıslı Türklere yeterince zarar verdi." dedi.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi PekkaVoutilainen'in ev sahipliğinde, Finlandiya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralması dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

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Resepsiyona, Kaymakcı ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in yanı sıra çok sayıda yabancı misyon şefi ve davetli katıldı. 

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, AB'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler getirme çabası içinde olduğunu belirterek, "AB, Türkiye-AB ilişkilerine ve Ada'daki Kıbrıslı Türklere yeterince zarar verdi." dedi. 

AB'nin bu tutumunun aksine, pozitif bir gündem oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu söyleyen Kaymakcı, "2011-2012'den beri bu enerji meselesini çatışmadan iş birliğine dönüştürebileceğimizi söylüyoruz. Bu nedenle birkaç kez farklı yollardan, Kıbrıslı Türkler de Ada'nın ortak sahibi olarak aynı şekilde, Ada'nın enerji gelirlerinin geleceği konusunda ortak komisyon kurma teklifinde bulunduk." ifadelerini kullandı. 


 

Son Güncelleme: 12.07.2019 10:42
Anahtar Kelimeler:
Faruk Kaymakçı
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