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Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti

Antalya'da parkta koyun otlatan grup ile muhtar arasında tartışma çıktı. Kavgayı ayırmaya giden muhtarın ekonomist komşusu, başına satırla vurulması sonucu yaşamını yitirdi.

11 Temmuz 2021 Pazar 15:38
Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti

Geçtiğimiz cuma akşamı saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki bir parkta koyun otlatan 6 kişilik grubu mahalleliler Baraj Mahallesi Muhtarı Adnan Uç'a şikayet etti. Uç, parka gelerek grubu uyarınca aralarında tartışma çıktı.

SATIRLA BAŞINA VURDULAR

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Tartışmayı öğrenen muhtarın ekonomist komşusu Eşref Demircan (31) ile muhtarın kardeşi Ayhan Uç, kavgayı ayırmaya geldi. İddiaya göre gruptan bir kişinin tabanca çektiğini gören Eşref Demircan, şahsın elinden tabancayı aldı. Bu sırada yine gruptan biri, satırla Demircan'ın kafasına vurdu. Kavgada muhtarın kardeşi de kafasından yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Eşref Demircan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışanlardan gözaltına alınan Mertcan D. ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Hayatını kaybeden Eşref Demircan'ın cenazesi Burdur'un Çavdır ilçesinde toprağa verildi.

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