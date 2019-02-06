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Kartal\'da Bina Çöktü

GÖRGÜ TANIKLARI, ÇÖKEN 6 KATLI BİNANIN ENKAZININ ALTINDA KALANLARIN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Kartal\'da Bina Çöktü

GÖRGÜ TANIKLARI, ÇÖKEN 6 KATLI BİNANIN ENKAZININ ALTINDA KALANLARIN OLDUĞUNU BELİRTTİ

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:38
Kartal\'da Bina Çöktü

GÖRGÜ TANIKLARI, ÇÖKEN 6 KATLI BİNANIN ENKAZININ ALTINDA KALANLARIN OLDUĞUNU BELİRTTİ

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA\'NIN OLAY YERİNE HAREKET ETTİĞİ BİLDİRİLDİ DETAYLAR EKLENDİ

İstanbul, 6 Şubat 19 : Kartal\'da 6 katlı bir bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak\'ta bulunan 6 katlı bir bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı.

Binada 12 daire bulunduğu ve oturanların olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları enkaz altında kalanların olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya\'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi.

(AA/AK/ŞEB)

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