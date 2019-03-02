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Karısını balkondan attı

Karısını balkondan attı

02 Mart 2019 Cumartesi 21:46
Karısını balkondan attı

Avcılar’da bir şahsın, boşanma aşamasında olduğu eşini çocuklarının gözleri önünde 2'nci kattaki balkondan attığı iddia edildi. Çocuklarını eve kilitleyen şahıs olay yerinden kaçarken, kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Ambarlı Mahallesi Dinçer Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı bulunan Sezer T., eşi Gülizar T. ve 4 çocuğunun olduğu apartmana geldi. Aralarından şiddetli geçimsizlik olan ve boşanma sürecinde olan çift henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Sezer T., eşi Gülizar T.'yi çocuklarının gözü önünde 2 katta bulunan dairenin balkon katından aşağıya attı ardından 4 çocuğunu daire içerisine kilitleyerek olay yerinden kaçtı.

Komşuları polise haber verdi
2'nci kattan aşağıya atılan kadının yardım çığlıklarını duyan çevredeki komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yan binanın bahçesine düşen Gülizar T.'yi düştüğü yerden kurtardıktan sonra ambulansla çevredeki en yakın hastaneye sevk etti. Polis ekipleri sokak üzerinde öfkeli kocayı arama çalışması yaptı. Ardından ekipler, daire içerisinde kalan 4 çocuğa ulaşarak olayla ilgili bilgi aldı. Olayda çocuklardan birisinin anne ve babasının tartıştığı ve bunun sonrasında babasının annesini balkondan attığını söylediği iddia edildi. Polis ekiplerinin eşkali belirlenen şahsı arama çalışmalarını sürdüğü öğrenildi.

“Düşen kadın beni kurtarın diye bağırıyordu”
Olayın görgü tanığı bir vatandaş, “Bir ses duydum, uyandım mutfağın balkonundan baktım kadın yerde yatıyordu. Eşimi ve kızımı çağırdım durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdik. Düşen kadın imdat beni kurtarın diye bağırıyordu. Eşi evden kaçmış kapıyı da çocuklarının üzerine kilitlemiş. Polisler evden çıktığında kocası evde yoktu” dedi.  

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Karısını Balkondan Attı
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