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Karaismailoğlu: “Türksat 5A yörünge testleri yapıldıktan sonra Haziran'da teslim alınacak”

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılan Türksat 5A uydusunun yörüngesine ulaştıktan sonra testlerinin yapılacağını belirterek, "Haziran ayı itibarıyla teslim alınıp, çalışmaya başlayacak." dedi.

17 Şubat 2021 Çarşamba 11:25
Karaismailoğlu: “Türksat 5A yörünge testleri yapıldıktan sonra Haziran'da teslim alınacak”
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Karaismailoğlu, Türksat AŞ Genel Müdürlüğünde düzenlenen, "Ka Bant Milli Uydu Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi" imza töreninde yaptığı konuşmada, ülkeyi geleceğe hazırlarken gözü uzaya dikmiş olunmasının tesadüf olmadığını söyledi.

Türkiye'deki uydu teknolojileri ve uzay çalışmaları gündeminin bu yıl baş döndürücü bir hıza eriştiğini dile getiren Karaismailoğlu, Türkiye'nin beşinci nesil elektrikli itki sistemli haberleşme uydusu Türksat 5A'nın 8 Ocak'ta uzaya gönderildiğini anımsattı.

Karaismailoğlu, 31 derece doğu yörüngesine doğru yolculuğuna devam eden Türksat 5A'nın, ulusal yörünge ve frekans haklarının korunması, gelecek nesil Türksat uydularına ticari olarak kullanacakları yeni frekans haklarının kazanılmasında etkin rol üstleneceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın uydu ve uzay çalışmalarına ivme kazandırdığını ifade eden Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin üretim çalışmalarının planlanan takvime uygun devam ettiğini, uydunun bu yılın ikinci yarısında uzaya gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, 2022'de uzaydaki yerini alacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, bugün, kendi uydularını geliştirme, üretme ve test edebilme düzeyine gelmiştir. Ülkemizin uzay alanındaki kurumsal kapasitesine büyük bir önem veriyoruz. Milli Uzay Programı kapsamında yeni nesil uydu geliştirme alanında dünyayla rekabet gücümüzü geliştiriyoruz. Uzayda izi olan ülkelerin, dünyadaki gücünün artacağına yürekten inanıyoruz."

Yörüngesine yolculuğu devam eden Türksat 5A'nın elektrikli itki motorları kullanılarak yörünge yükseltme operasyonlarının 13 Ocak'ta başarıyla yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, uydunun tüm alt sistemlerinin sorunsuz çalıştığını vurguladı.

Türksat 5A'nın yerden 36 bin kilometre mesafedeki yörüngesine ulaşmasının mayıs ayının ilk günlerinde olacağını belirten Karaismailoğlu, "Uydumuz yörüngesine ulaştıktan sonra, yörünge testleri yapılacak ve haziran ayı itibarıyla teslim alınıp, çalışmaya başlayacak." dedi.

"TÜRKSAT 5B İLE HABERLEŞME KAPASİTEMİZ YAKLAŞIK 15 KAT ARTACAK"

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Türksat 5B uydusunun en önemli özelliğinin, sahip olduğu 53 Gbps kapasiteli Ka Bant haberleşme sistemi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Ka Bant sistemiyle mevcut geniş bant veri haberleşme kapasitemiz yaklaşık 15 kat artırılmış olacak. Haberleşme uydu filomuza katılacak yeni uydularla genişleyen Ka Bant kapasitesi için milli terminallerin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla bugün, katma değerli uydu hizmetleri konusunda millileşme ve yerlileşme konusunda güzel bir iş birliğinin imzasını atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Türksat ile ASELSAN arasında Ka Bant Milli Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi imza programına tanıklık edildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bugün atacağımız tarihi imzalarla, katma değerli uydu hizmetlerinden VSAT sistemlerinde kullanılan Ka Bant hizmetlerinde noktadan noktaya haberleşebilen HUB sistemi ve modemlerini yerli ve milli imkanlarla üreteceğiz. Bu kapsamında 150 modem üretilecek ve 2 HUB sistemi kurulacak. Oluşturulacak sistemle kurumsal müşteriler, ev kullanıcıları, askeri ve özel taktiksel uygulamalar için ürün satıcı gerçekleştirilecek."

Karaismailoğlu, bugün iki güzide kuruluş arasındaki iş birliği sonuçlandığında ciddi kazanımlar elde edileceğini dile getirerek, küresel pazarda üretilen teknolojilerle HUB sistemlerinin milli ürün olarak temin edileceğini söyledi.

Yerli ve milli standartlarda özgün dalga şekli ile güvenliği ön planda olan ürünler temin edileceğini anlatan Karaismailoğlu, "Uçtan uca entegre sistemle data akışını çok daha güvenli yapacağız. Katma değerli uydu hizmetleri ve yer terminalleri hakkında kurumlarımızın bilgi birikimleri, iş yapma kabiliyetleri artırılacak. Üretilen yerli ve milli ürünlerimizin fikri ve sinai hakları da alınarak uluslararası sektörde marka oluşturulması sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün de ülkenin uydu, uzay, haberleşme ve eklemli sistemleri üretiminde, önemli bir merhalenin daha geride bırakıldığını ifade eden Karaismailoğlu, projeye katkılarından dolayı Türksat ve ASELSAN'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de söz konusu anlaşmanın yapılmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Türkiye'nin uzay ve uydu konusunda millileşme hamlelerinin devam ettiğine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Bu tür teknolojiler sadece askeri değil, sivil alanda da önemli ölçüde uygulama alanında olacak. Türkiye'nin uzay kapasitesini yerli imkanlarla sağlamaya yönelik önemli adımlar teşkil edecek. Bunun devamının gelmesini bekliyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu'nun himayesinde, Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün tarafından "Ka Bant Milli Uydu Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi" imzalandı.

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Son Güncelleme: 17.02.2021 12:29
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