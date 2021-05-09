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Karadeniz yaylaları beyaza büründü

Ordu ve Giresun'un yüksek kesimlerindeki yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü, seyirlik manzaralar oluştu. Kısıtlamayı yaylada geçirenler ve yaylaya göç edenler de, mayıs ayında yağan karla, sürpriz yaşadı.

09 Mayıs 2021 Pazar 20:52
Karadeniz yaylaları beyaza büründü
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Ordu ve Giresun'da hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren ani düşüşü sonrasında yaylalarda mayıs karı sürprizi yaşandı.SEYİRLİK MANZARALAR ORTAYA ÇIKTIOrdu'nun Çambaşı, Korgan ve Akkuş Argan yaylaları ile Giresun'un Kümbet Yaylası, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı, ortaya seyirlik manzaralar çıktı. Salgın nedeniyle tam kapanma tedbirlerini yaylada geçirenler ve göç için yaylaya çıkanlar, mayıs ayında yağan kar yağışıyla sürpriz yaşadı. Bu arada, bölgenin yüksek kesimlerindeki kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı bildirildi.

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OVİT DAĞI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun ve Trabzon'un ardından Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Geçidi de, kar yağışıyla beyaza büründü. 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı Geçidi'nde mayıs ayında yağan kar, seyirlik manzaralar oluşturdu.

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