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Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki görevli gemilere Türk Deniz Kuvvetlerince refakat ve koruma görevi devam ediyor

Türkiye Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden gemilere refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

11 Eylül 2020 Cuma 19:47
Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki görevli gemilere Türk Deniz Kuvvetlerince refakat ve koruma görevi devam ediyor
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Türkiye Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden gemilere refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden Oruçreis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir."

Paylaşımda, söz konusu gemilere refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının fotoğrafları da yer aldı.

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Son Güncelleme: 11.09.2020 21:20
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