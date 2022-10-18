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Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı
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Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kapadokya'da sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

18 Ekim 2022 Salı 11:37
Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kapadokya'da turistlere yönelik tur için Zelve Ören Yeri mevkisinden sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından biri, Kavak beldesi Killik bölgesinde iniş için alçaldı. Bu sırada etkili olan rüzgar nedeniyle balon sert iniş yaptı.

Balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu 2 turist hayatını kaybetti, yaralanan aynı uyruklu 3 turist hastaneye kaldırıldı.

''2 yolcu hayatını kaybetti''

Nevşehir Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden bu sabah 07.25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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