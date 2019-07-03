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Kanserde Tümörlerin Zayıf Noktası Bulundu

KANSERDE TÜMÖRLERİN BÜYÜMESİNİ SAĞLAYAN MYC GENİNİN İŞLEYİŞİNDE YER ALAN ATF4 PROTEİNLERİNİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASININ TÜMÖRLÜ HÜCRELERİN GERİLEYEREK KENDİNİ YOK ETMESİNE NEDEN OLDUĞU BELİRLENDİ

Kanserde Tümörlerin Zayıf Noktası Bulundu

KANSERDE TÜMÖRLERİN BÜYÜMESİNİ SAĞLAYAN MYC GENİNİN İŞLEYİŞİNDE YER ALAN ATF4 PROTEİNLERİNİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASININ TÜMÖRLÜ HÜCRELERİN GERİLEYEREK KENDİNİ YOK ETMESİNE NEDEN OLDUĞU BELİRLENDİ

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
Kanserde Tümörlerin Zayıf Noktası Bulundu

KANSERDE TÜMÖRLERİN BÜYÜMESİNİ SAĞLAYAN MYC GENİNİN İŞLEYİŞİNDE YER ALAN ATF4 PROTEİNLERİNİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASININ TÜMÖRLÜ HÜCRELERİN GERİLEYEREK KENDİNİ YOK ETMESİNE NEDEN OLDUĞU BELİRLENDİ
Ankara, 3 Temmuz 19 : Bilim adamları, kanserde tümörlü hücrelerin aşırı gerilmesine ve kendini yok etmesine neden olan bir zayıflık keşfetti.
Nature Cell Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yıllardır birçok kanser çeşidinde tümörlerin büyümesine yol açan MYC adlı geni araştıran bilim adamları, MYC'nin "Aşil Topuğu" olabilecek bir işleyişi keşfetti.
Bu işleyişte, ATF4 adlı proteinin tümörleri beslemesinin engellenmesi durumunda tümörlerin yok olduğu tespit edildi.
Bilim adamları, hücrelerde ATF4 proteinlerini devre dışı bıraktıklarında, tümör hücrelerinin, çok fazla protein inşasına devam ederek oluşan stres sonucu yok olduğunu gözlemledi.
Bu şekilde, lenf ve kalın bağırsak kanseri olan farelerde tümör büyümesi engellendi.

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Araştırmayı yürüten ekipten Profesör Constantions Koumenis, "Kanser hücrelerinin kaçamayacağı şekilde, tümör büyümesini engellemek için daha derinlere inmemiz gerektiğini öğrendik, çalışmamız da bu hedefi belirledi." dedi.
Ekipten Doktor Feven Tameire, ATF4'ün niye bu şekilde çalıştığı, bu yöntemin ciddi yan etkileri olup olmadığı ve insanlarda işe yarayıp yaramayacağı konusunda araştırmaları sürdüreceklerini belirtti.
Anormal hücrelerin kontrolsüzce büyüyerek oluşturduğu kitlelere tümör deniliyor.
Tümörler, vücudun herhangi bir yerinde görülebiliyor.
(AA/AK/HÖ)
 

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