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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:00
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

VALİ ÖMER FARUK COŞKUN: "UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERDİK"
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.

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Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.
Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.

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Son Güncelleme: 14.08.2021 17:44
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