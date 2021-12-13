banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Okul, askerlik sonra da ver elini Güney Kıbrıs!
Okul, askerlik sonra da ver...
İşte UBP Milletvekili aday seçiminin "son sonuçları"
UBP'nin adayları belli oldu
Pilli: “Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gurur duyulacak operasyonlar yapılıyor”
KKTC'de bir ilk!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Koronavirüse bir can daha!
banner404

Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde 20 Kasım'dan bu yana tedavi gören 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır, dün taburcu edildi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 08:30
Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, hastaneden ayrılmadan önce otomobilinin içinden gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavisi sürecinde kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür etti.

Kendisiyle ilgili haberleri sosyal medyadan takip ettiğini belirterek gazetecilere de teşekkür eden İnanır, "Bu hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş ve düzenlenmiş yerler. Hastaneler insanları en kötü günlerinde sağlık sunan mekanizmalar. Can kurtaran can suyu veren yerler." ifadelerini kullandı.

banner341
"Sanatçımızı şifayla taburcu ettik"

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise sanatçının hastaneden ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, İnanır'ın beyin damar hastalığı ön tanısıyla 20 Kasım'da hastaneye yatırıldığını ve 21 Kasım'da ameliyat edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Prof. Dr. Erdal Coşkun hocamızın çok başarılı müdahalesiyle ameliyat başarılı bir şekilde geçirildi. Yakın takibimizde yoğun bakım ve servis hizmetlerimiz devam etti. Tetkik ve tedaviler sonucunda bugün itibarıyla sanatçımızı şifayla taburcu ettik. Sanatçımızın kendisine hastanemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Tetkik ve tedavi uyumu en üst düzeydeydi. Dolayısıyla biz de çok zorlanmadık. Kendisi de bizlere çok teşekkür ederek ayrıldılar. Allah yolunu açık etsin. Kendisini biraz önce uğurladık. Tabii ki onun doktor takip süreci devam etmekte. İlgili doktorlarımız bu takibi yapacaklar."

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da rahatsızlanınca ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürülen İnanır, beyin damarında pıhtı attığının belirlenmesinin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Ameliyat edilen ve bir süre yoğun bakımda kalan İnanır, durumunun iyiye gitmesi üzerine normal servise geçmişti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kadir Inanır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Omicron, Türkiye’de de tespit edildi: Varyant ve kadar tehlikeli?
Omicron, Türkiye’de de tespit edildi: Varyant ve kadar tehlikeli?
Türkiye’nin kestane ihracatı yüzde 79 arttı
Türkiye’nin kestane ihracatı yüzde 79 arttı
Kurtulmuş: Asgari ücret herkesi tatmin edecek
Kurtulmuş: Asgari ücret herkesi tatmin edecek
Türkiye'de aşı geliştirme merkezi kurulacak
Türkiye'de aşı geliştirme merkezi kurulacak
Omicron varyantı Türkiye’de 6 kişide tespit edildi
Omicron varyantı Türkiye’de 6 kişide tespit edildi
Bilgin: Ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz
Bilgin: Ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz
Türkiye'de 19 bin 255 pozitif vaka, 191 can kaybı
Türkiye'de 19 bin 255 pozitif vaka, 191 can kaybı
Erdoğan: “Sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür”
Erdoğan: “Sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür”
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü negatife çevirdi
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü negatife çevirdi
Akdeniz'de kükürt emisyonunun düşürülmesinde uzlaşıldı
Akdeniz'de kükürt emisyonunun düşürülmesinde uzlaşıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim