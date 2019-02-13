Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101646
ALTIN
221.903
DOLAR
5.2766
STERLİN
6.7951
EURO
5.9559
Avcu 4 yıl hapis yatacak
AVCU 4 YIL HAPİS YATACAK
Meteoroloji Dairesi’nden yağış uyarısı
METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN YAĞIŞ UYARISI
Pazartesine kadar sağanak bekleniyor
PAZARTESİNE KADAR SAĞANAK BEKLENİYOR
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet üzerinden satmaya çalıştı
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet...
banner282
Flaş Haber
Avcu 4 yıl hapis yatacak
Kapat

Kadın Öğretmen Dehşeti! 13 Yaşındaki Öğrencinin Boğazını Sıkıp Tekmeledi

Kadın Öğretmen Dehşeti! 13 Yaşındaki Öğrencinin Boğazını Sıkıp Tekmeledi

13 Şubat 2019 Çarşamba 11:45
Kadın Öğretmen Dehşeti! 13 Yaşındaki Öğrencinin Boğazını Sıkıp Tekmeledi

İstanbul Üsküdar Nursen Fuat Özdayı Ortaokulunda, kadın müdür yardımcısı N.B, derste ayağa kalktığı gerekçesiyle 13 yaşındaki erkek öğrencinin boğazını sıkıp darp etti.

İstanbul Üsküdar'daki Nursen Fuat Özdayı ilk ve ortaokulunda kadın müdür yardımcısı N.B, 13 yaşındaki S.D'yi derste ayağa kalktığı gerekçesiyle darp etti.

Derste arkadaşına bir şey sormak amacıyla ayağa kalkan 13 yaşındaki S.D, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni tarafından önce azarlandı daha sonra soru sormaya gittiği arkadaşıyla yeri değiştirilmek istendi. Yerini değiştirmek istemeyen S.D, öğretmeninin isteğini reddedince, Din Kültürü öğretmeni küçük çocuğu kolundan tutarak müdür yardımcısının odasına götürdü.

Müdür yardımcısının odasına giren küçük çocuk, burada müdür yardımcısı tarafından darp edildi. Olayı sadece Din Kültürü öğretmeninden dinleyen vicdansız müdür yardımcısı, küçük çocuğun ayağına tekme atarak odadan çıkmasını istedi. Daha sonra 13 yaşındaki S.D'ye, "Daha bu okula gelme" diyen öğretmen, "Geleceğim" cevabını alınca küçük çocuğu tekrar odaya sokup, boğazını sıktı.

Okuldan sonra eve giden 13 yaşındaki S.D, kadın müdür yardımcısı tarafından maruz kaldığı şiddeti ailesine anlattı. Aile, çocuğunun boynunda ve ayak bileklerindeki yaraları gördükten sonra hastaneye giderek darp raporu aldı.

Hastaneden alınan darp raporunun ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne giden aile, kadın müdür yardımcısı N.B hakkında şikayette bulundu.


 

Anahtar Kelimeler:
Kadın öğretmen öğrencinin Boğazını Sıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
As hastalığının tedavisi henüz yok
As hastalığının tedavisi henüz yok
Borçlanma maliyeti artışında Türkiye üye ülkeler arasında ilk sırada
Borçlanma maliyeti artışında Türkiye üye ülkeler arasında ilk sırada
İstanbul, depremi nasıl bekliyor?
İstanbul, depremi nasıl bekliyor?
Suriye - Türkiye sınırında bomba yüklü araç saldırısı
Suriye - Türkiye sınırında bomba yüklü araç saldırısı
“Gereksiz antibiyotik kullanımı yarar değil zarar“
“Gereksiz antibiyotik kullanımı yarar değil zarar“
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit oldu
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit oldu
Teneşir masasına bırakılan bebek, soğuktan ölmüş
Teneşir masasına bırakılan bebek, soğuktan ölmüş
Kadın bilim insanı oranında Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı
Kadın bilim insanı oranında Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı
TSK'ya ait bir helikopter düştü!!
TSK'ya ait bir helikopter düştü!!
Yeni Rakı'ya dava: Âlâ isminin kullanımı dinen uygun değil
Yeni Rakı'ya dava: Âlâ isminin kullanımı dinen uygun değil

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim