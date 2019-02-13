Kadın Öğretmen Dehşeti! 13 Yaşındaki Öğrencinin Boğazını Sıkıp Tekmeledi

İstanbul Üsküdar Nursen Fuat Özdayı Ortaokulunda, kadın müdür yardımcısı N.B, derste ayağa kalktığı gerekçesiyle 13 yaşındaki erkek öğrencinin boğazını sıkıp darp etti.

İstanbul Üsküdar'daki Nursen Fuat Özdayı ilk ve ortaokulunda kadın müdür yardımcısı N.B, 13 yaşındaki S.D'yi derste ayağa kalktığı gerekçesiyle darp etti.

Derste arkadaşına bir şey sormak amacıyla ayağa kalkan 13 yaşındaki S.D, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni tarafından önce azarlandı daha sonra soru sormaya gittiği arkadaşıyla yeri değiştirilmek istendi. Yerini değiştirmek istemeyen S.D, öğretmeninin isteğini reddedince, Din Kültürü öğretmeni küçük çocuğu kolundan tutarak müdür yardımcısının odasına götürdü.

Müdür yardımcısının odasına giren küçük çocuk, burada müdür yardımcısı tarafından darp edildi. Olayı sadece Din Kültürü öğretmeninden dinleyen vicdansız müdür yardımcısı, küçük çocuğun ayağına tekme atarak odadan çıkmasını istedi. Daha sonra 13 yaşındaki S.D'ye, "Daha bu okula gelme" diyen öğretmen, "Geleceğim" cevabını alınca küçük çocuğu tekrar odaya sokup, boğazını sıktı.

Okuldan sonra eve giden 13 yaşındaki S.D, kadın müdür yardımcısı tarafından maruz kaldığı şiddeti ailesine anlattı. Aile, çocuğunun boynunda ve ayak bileklerindeki yaraları gördükten sonra hastaneye giderek darp raporu aldı.

Hastaneden alınan darp raporunun ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne giden aile, kadın müdür yardımcısı N.B hakkında şikayette bulundu.



