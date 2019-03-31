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İzmir seçim sonuçlarında son durum! İzmir oy oranları...

İzmir seçim sonuçları açıklanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oylar sayılıyor, anlık sonuçlar için tıklayın... İzmir'de saat 19.32 itibariyle sandıkların yüzde 27'si açıldı.

İzmir seçim sonuçlarında son durum! İzmir oy oranları...

İzmir seçim sonuçları açıklanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oylar sayılıyor, anlık sonuçlar için tıklayın... İzmir'de saat 19.32 itibariyle sandıkların yüzde 27'si açıldı.

31 Mart 2019 Pazar 19:43
İzmir seçim sonuçlarında son durum! İzmir oy oranları...

Türkiye, İzmir'den çıkacak sonucu bekliyor. Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor. İzmir'de saat 19.32 itibariyle sandıkların yüzde 27'si açıldı.

ANLIK SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN...

3 milyon 250 bin 780 kayıtlı seçmenin bulunduğu İzmir'de Cumhur İttifakı Nihat Zeybekçi, Millet İttifakı ise Tunç Soyer'le yarıştı.

10 bin 142 sandıkta oy kullanılan kentte seçime giren toplam aday sayısı ise 12'ydi.

İzmir'de en fazla seçmen sayısına sahip ilçe, Buca. İlçede 364 bin 19 seçmen bulunuyor.

Buca'yı 360 bin 903 seçmenle Karabağlar takip ediyor.

Seçmen sayısının en düşük olduğu ilçe ise, 9 bin 62 kişiyle Karaburun.

Son Güncelleme: 31.03.2019 20:01
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