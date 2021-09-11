İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de Fetö'ye yönelik operasyonda 100 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 214 şüpheliden, yakalanan 176 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4 şüpheli delil durumu, 29 şüpheli de faydalı itirafçı olmaları nedeniyle kolluk birimlerince serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 143 şüpheliden 100'ü tutuklandı, 43 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 4 şüpheli hakkındaki mükerrer soruşturma, 3 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı da sağlık durumu nedeniyle iptal edildi.

Firari, 18'i yurt dışında olmak üzere 31 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

OPERASYON

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 7 Eylül'de başlatılan soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Zanlıların 1'inin albay, 1'inin yarbay, 7'sinin yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 7'sinin teğmen, 41'inin astsubay, 5'inin uzman çavuş rütbesinde olduğu, gözaltı kararı verilenlerden ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi F.T'nin, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu olduğu belirlenmişti.