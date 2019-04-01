İYİ Parti aday çıkardığı 22 ilde başkanlık kazanamadı

İYİ Parti, Türkiye genelinde yüzde 7'nin üzerinde oy almasına karşın Millet İttifakı olarak girdiği ve adayının yarıştığı 22 ilin hiçbirinden sandıktan çıkamadı.

CHP ve İYİ Parti, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 23'ü büyükşehir toplam 51 ilde Millet İttifakı kurdu. Bu ittifak çerçevesinde İYİ Parti 10 büyükşehir ve 12 il belediyesinde, CHP ise 13 büyükşehir belediyesi ve 16 il belediyesinde seçime girdi.

İYİ Parti adayları, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Trabzon ve Samsun büyükşehirleri ile Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Karabük, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat il belediyelerinde yarıştı.

Saat 03.00 itibarıyla resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti, bu belediyeler arasından hiçbirinde başarı sağlayamadı.