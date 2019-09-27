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İstanbul’da dünkü depremin ardından 140’tan fazla artçı sarsıntı oldu

Dünkü 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. 

İstanbul’da dünkü depremin ardından 140’tan fazla artçı sarsıntı oldu

Dünkü 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. 

27 Eylül 2019 Cuma 10:07
İstanbul’da dünkü depremin ardından 140’tan fazla artçı sarsıntı oldu

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

Son verilere göre en büyüğü 4,1 büyüklüğünde, 144 artçı sarsıntı meydana geldi.

GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRENLER OLDU

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında dün saat 13.59'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle tedirgin olan bazı vatandaşlar, birçok ilçede parklar ve açık alanlara çadır kurdu.

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Çadırları bulunmayan vatandaşlar da evlerinden getirdikleri halı ve battaniyelerin üzerine oturarak sabah olmasını bekledi.

MİNARESİ YIKILAN CAMİ GEÇİCİ OLARAK İBADETE KAPATILDI

Avcılar'daki D-100 kara yolunun yanında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin bir minaresi, dün meydana 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında devrildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yıkılan minarenin enkazını kaldırdı.

Etrafı güvenlik şeridiyle çevrelenerek polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınan caminin geçici olarak kapatıldı.

Son Güncelleme: 27.09.2019 14:54
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Deprem
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