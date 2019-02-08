Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.910
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7899
EURO
5.9422
Mavideniz, 7 ay hapis cezasına mahkum edildi…
7 AY HAPİS YATACAK
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
6 kök Hintkeneviri yetiştirdi, 9 ay hapis cezasına mahkum edildi…
6 kök Hintkeneviri yetiştirdi, 9...
banner282

İstanbul’da çöken binada can kaybı 14’e yükseldi

İstanbul’da çöken binada can kaybı 14’e yükseldi

08 Şubat 2019 Cuma 15:36
İstanbul’da çöken binada can kaybı 14’e yükseldi

İstanbul'un Kartal ilçesinde Çarşamba günü 8 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı. Binanın enkazından son olarak bugün 16 yaşında bir genç çıkarıldı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik. 14 vatandaşımızı da bu göçükten, enkazın altından Allah'a şükürler olsun ki sağ çıkarabildik." dedi.
"45. SAATTE MERT AYDIN ENKAZ ALTINDAN ÇIKARTILDI”
Bakan Soylu, yaralı olarak çıkarılan ve hastanelerde tedavi gören vatandaşlarla ilgili de, şu bilgileri verdi:
"En son, yani 45. saatte, Mert Aydın (19) enkaz altından sağ çıkartıldı. Kırık ve çıkıkları var. Onun için tüm doktorlar, tüm birimler yoğunlukla Mert ile ilgileniyorlar. Sağlık durumunun iyi olduğu arkadaşlar tarafından iletildi. Bunu 45. saatin sonunda önemli bir gelişme olarak nitelendiriyoruz Allah'a şükürler olsun."
"YAĞMURUN ÇALIŞMALARI YAVAŞLATMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Son açıklamalarını dün gece saat 11.00-11.30 arasında yaptıklarını ve kayıp sayısını 11 olarak açıkladıklarını belirten Soylu, "O saatten itibaren Gökay Alemdar, Ahmet Söğüt ve Melih Aydın vefat ettiler. Arkadaşlarımız enkazdan onları sağ çıkarmayı başaramadılar. Şu anda çalışmalar aynı yoğunlukta devam ediyor. Dün sorulduğu için tekrar söylüyorum. Hafif sağanağın, yağmurun kurtarma çalışmaları konusunda, çalışmaları yavaşlatıcı herhangi bir engeli söz konusu değil." diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 08.02.2019 18:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu Bm'nin Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Raporunu Değerlendirdi:
Çavuşoğlu Bm'nin Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Raporunu Değerlendirdi: "bm'nin Soruşturma Başlatması Gerekiyor"
Dönmez: “İkinci sondaj gemisi bu ay Akdeniz'de olacak“
Dönmez: “İkinci sondaj gemisi bu ay Akdeniz'de olacak“
Kartal'da Çöken Bina Enkazından 45 Saat Sonra Bir Kişi Sağ Çıkarıldı
Kartal'da Çöken Bina Enkazından 45 Saat Sonra Bir Kişi Sağ Çıkarıldı
Kartal'da Çöken Bina Enkazından 45 Saat Sonra Bir Kişi Sağ Çıkarıldı
Kartal'da Çöken Bina Enkazından 45 Saat Sonra Bir Kişi Sağ Çıkarıldı
Atatürk Havalimanı'nda 21 Gergedan Boynuzu Ele Geçirildi
Atatürk Havalimanı'nda 21 Gergedan Boynuzu Ele Geçirildi
Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti
Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti
Türkiye'ye İdlib çağrısı: Sözünüzü tutun
Türkiye'ye İdlib çağrısı: Sözünüzü tutun
Diyarbakır'da 1.200 yıllık İncil kaçakçıların elinden kurtarıldı
Diyarbakır'da 1.200 yıllık İncil kaçakçıların elinden kurtarıldı
5 yaşındaki çocuk çöken binanın enkazından 19 saat sonra sağ çıkarıldı
5 yaşındaki çocuk çöken binanın enkazından 19 saat sonra sağ çıkarıldı
“çipras’ın Ruhban Okulu Ziyareti, Tarihi Ve Sembolik Bir Öneme Sahip
“çipras’ın Ruhban Okulu Ziyareti, Tarihi Ve Sembolik Bir Öneme Sahip"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim