İstanbul’da çöken binada can kaybı 14’e yükseldi

İstanbul'un Kartal ilçesinde Çarşamba günü 8 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı. Binanın enkazından son olarak bugün 16 yaşında bir genç çıkarıldı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik. 14 vatandaşımızı da bu göçükten, enkazın altından Allah'a şükürler olsun ki sağ çıkarabildik." dedi.

"45. SAATTE MERT AYDIN ENKAZ ALTINDAN ÇIKARTILDI”

Bakan Soylu, yaralı olarak çıkarılan ve hastanelerde tedavi gören vatandaşlarla ilgili de, şu bilgileri verdi:

"En son, yani 45. saatte, Mert Aydın (19) enkaz altından sağ çıkartıldı. Kırık ve çıkıkları var. Onun için tüm doktorlar, tüm birimler yoğunlukla Mert ile ilgileniyorlar. Sağlık durumunun iyi olduğu arkadaşlar tarafından iletildi. Bunu 45. saatin sonunda önemli bir gelişme olarak nitelendiriyoruz Allah'a şükürler olsun."

"YAĞMURUN ÇALIŞMALARI YAVAŞLATMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Son açıklamalarını dün gece saat 11.00-11.30 arasında yaptıklarını ve kayıp sayısını 11 olarak açıkladıklarını belirten Soylu, "O saatten itibaren Gökay Alemdar, Ahmet Söğüt ve Melih Aydın vefat ettiler. Arkadaşlarımız enkazdan onları sağ çıkarmayı başaramadılar. Şu anda çalışmalar aynı yoğunlukta devam ediyor. Dün sorulduğu için tekrar söylüyorum. Hafif sağanağın, yağmurun kurtarma çalışmaları konusunda, çalışmaları yavaşlatıcı herhangi bir engeli söz konusu değil." diye konuştu.

