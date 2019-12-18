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İstanbul-ercan Uçağında Taşkınlık Yapan Kadın Yolcu Gözaltına Alındı

İSTANBUL-ERCAN UÇAĞINDA TAŞKINLIK YAPAN KADIN YOLCU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul-ercan Uçağında Taşkınlık Yapan Kadın Yolcu Gözaltına Alındı

İSTANBUL-ERCAN UÇAĞINDA TAŞKINLIK YAPAN KADIN YOLCU GÖZALTINA ALINDI

18 Aralık 2019 Çarşamba 16:08
İstanbul-ercan Uçağında Taşkınlık Yapan Kadın Yolcu Gözaltına Alındı

İSTANBUL-ERCAN UÇAĞINDA TAŞKINLIK YAPAN KADIN YOLCU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, 18 Aralık 19 (TAK): Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın yolcu, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, saat 06.45'te KKTC'ye gitmek için pist başı yapan "PC 1930" sefer sayılı uçağa binen yolculardan Nigar D, taşkınlık yaparak bağırmaya başladı.

"Havalimanında bomba bulunduğunu" söylemesi üzerine, uçaktaki bazı yolcular Nigar D'ye tepki gösterdi.

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Uçağa çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, havalimanındaki polis merkezine götürüldü.

Olay nedeniyle tahliye edilen uçak, yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine saat 10.00'da Ercan Havalimanı'na hareket etti.

İşlemleri tamamlanan Nigar D. de polis nezaretinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Nöbetçi savcılığa çıkarılan şüphelinin işlemleri sürüyor.

(AA/FG)

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