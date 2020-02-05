İstanbul Valisi: Uçak piste tutunamadı, 30-40 metre yükseklikten düştü

İSTANBUL VALİSİ: UÇAK PİSTE TUTUNAMADI, 30-40 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

120 YARALI HASTANELERE SEVKEDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, bir uçağın pistten çıkmasına ilişkin, "Pisten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor." dedi.

Vali Yerlikaya, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 18.30 civarında İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağının, kötü hava koşulları nedeniyle piste tutunamadığını söyledi.

Uçağın pistten çıktıktan sonra 50-60 metre sürüklendiğini ifade eden Yerlikaya, "TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor. 175 yolcu, 2 bebek, 4 mürettebat ve 2 pilotumuz var. Şu ana kadar civardaki hastanelerimize 120 yaralı taşıdık. Arkadaşlarımız yaralılara kurtarma çalışmalarını yapıyor. 112, itfaiye, AFAD hep birlikte olay yerindeki yaralarımızı ilk andan itibaren kurtarıp en yakın hastanelere taşıyorlar." diye konuştu.

Yerlikaya, biraz sonra havaalanındaki kriz merkezine geçeceklerini, bir saat sonra daha net rakamları vereceklerini vurguladı.

Üzüntülerinin büyük olduğunu aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. En kısa zamanda buradaki yaralı vatandaşımızı kurtarmak istiyoruz. Şunu söyleyelim, gerçekten daha büyük bir kaza olmasından bu şekilde kurtulduğu için çok mutluyuz. Yangın çıkabilirdi, biliyorsunuz soğutma çalışmaları ilk vakitlerde sürdü. Burada benzin kokuları var bunlara rağmen bir iki vatandaşın dışında yaralıların hepsi hafif. Kriz merkezinden havaalanı yolunun ne zaman açılacağını söyleyeceğim. Pilotların da durumu iyi."