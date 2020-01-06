banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111851
ALTIN
302.726
DOLAR
5.9711
STERLİN
7.8531
EURO
6.6835
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
5 ayrı suçtan yargı önündeydi
5 AYRI SUÇTAN YARGI ÖNÜNDEYDİ
Kozmetik ürünleri çalan karı-koca yakalandı
SÜPERMARKETTEN HIRSIZLIK

İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti

İstanbul Üniversitesi, yemekhanelerinde yapılan düzenlemeyi iptal ederek, öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı aldı.

İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti

İstanbul Üniversitesi, yemekhanelerinde yapılan düzenlemeyi iptal ederek, öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı aldı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 08:59
İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti


Üniversite'nin sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi'nin uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden biri olduğu hatırlatıldı. 
Öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duyulduğu vurgulanan açıklamada, ''2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir.'' ifadesine yer verildi. 

banner317
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün, öğrencilerin taleplerini dinleyerek, dilekçelerini değerlendirdiği belirtilen açıklamada, yemekhane ile ilgili alınan kararın iptal edildiği ve öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesine karar verdiği  vurgulandı. 
Rektörlüğün, öğrencilerin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirdiğine işaret edilen açıklamada, ''Diğer hizmet alanlarından kısarak, yemek hizmetinin aynı şekilde devamı sağlanmıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir. Onların güven içerisinde, sağlıklı ve huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.'' ifadesi kullanıldı.
 

Son Güncelleme: 06.01.2020 12:52
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi Yemekhane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de vatani görevi sırasında ölen asker şehitler sayıldı
KKTC’de vatani görevi sırasında ölen asker şehitler sayıldı
Türkiye-Libya ilişkileri tarihi belgelerde
Türkiye-Libya ilişkileri tarihi belgelerde
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Türkiye’de 2019 Yılı Enflasyon Oranı Yüzde 11,84 Oldu
Türkiye’de 2019 Yılı Enflasyon Oranı Yüzde 11,84 Oldu
Türk hekimden sıra dışı pankreas kanseri operasyonu
Türk hekimden sıra dışı pankreas kanseri operasyonu
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı
Erdoğan: 200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde
Erdoğan: 200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde
Oktay: “Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız“
Oktay: “Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız“
TBMM, Libya tezkeresi için yarın olağanüstü toplanıyor
TBMM, Libya tezkeresi için yarın olağanüstü toplanıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim