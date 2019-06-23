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İstanbul seçimini İmamoğlu kazandı

İstanbul seçimini İmamoğlu kazandı

23 Haziran 2019 Pazar 19:06
İstanbul seçimini İmamoğlu kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için, 10 milyon 570 bin 222 seçmenin bulunduğu İstanbul'da kurulan 31 bin 186 sandığın 30 bin 989'u açıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 99,37'si açılan sandıklarda kullanılan 8 milyon 868 bin 664 oydan 8 milyon 696 bin 552'si geçerli sayıldı. Buna göre, seçime yüzde 84,42'i katılım gerçekleşti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54,03, Yıldırım'ın oy oranı yüzde 45,09 olarak gerçekleşti. Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 777 bin 581 oldu. Diğer adaylar ise oyların yüzde 0,88'ini yani seçmenlerin 76 bin 569'unun oyunu aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi.

YILDIRIM: "RAKİBİMİ TEBRİK EDİYORUM"

Seçim yasağının kalkmasının ardından ilk açıklamayı Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında "Şu an itibarıyla rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

İBB Başkanı seçilen İmamoğlu da partisinin seçim koordinasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında ilk değerlendirmesini yaptı.

İMAMOĞLU: "İSTANBULUMUZA HAYIRLI OLSUN"

İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan iptal edilen 31 Mart seçimlerinde İmamoğlu oyların yüzde 48,77'sini, Yıldırım yüzde 48,61'ini almıştı. Bu seçimde İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 036 seçmenin oyunu almıştı. İki aday arasındaki oy farkı bu seçimde 13 bin 729 olarak gerçekleşmişti.

İMAMOĞLU TÜM İLÇELERDE OYUNU ARTIRDI

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, adayların 31 Mart'ta aldığı oy oranıyla 23 Haziran seçimindeki oy oranı arasında önemli değişiklikler gerçekleşti.

Sandıkların yüzde 99'u açılırken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu tüm ilçelerde oy oranını artırırken, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın aldığı oy oranı tüm ilçelerde düştü.

İmamoğlu'nun oy oranını en fazla artırdığı ilçeler oyların 7 ila 10 puan arasında artış gösterdiği Adalar, Avcılar, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Şile ve Şişli oldu. İmamoğlu, bu ilçelerden en fazla Adalar'da oyunu artırdı.

Yıldırım'ın en fazla oy kaybettiği ilçeler ise oyların 6 ila 7 puan arasında düşüş gösterdiği Adalar, Büyükçekmece, Çatalca, Şile ve Silivri olarak gerçekleşti. Yıldırım, en fazla Çatalca ve Şile'de oy kaybetti.

Ekrem İmamoğlu, en fazla oyu yüzde 83.71 ile Beşiktaş, 81.71 ile Kadıköy, 79.17 ile Bakırköy ve 73.31 ile Şişli'den aldı. Binali Yıldırım, en fazla oy oranına yüzde 65.81 ile Sultanbeyli, 61.10 ile Esenler, 57.68 ile Sultangazi ve 56.52 ile Bağcılar'da ulaştı.

İmamoğlu, önceki dönem görev yaptığı Beylikdüzü'nde 31 Mart'ta yüzde 57.50 oranında oy alırken, yenilenen seçimde oyunu yüzde 61.79'a çıkardı.

Yenilenen seçimde İstanbul'un 39 ilçesinden 28'inde İmamoğlu, 11'inde Yıldırım seçimi önde tamamladı. 31 Mart'ta Binali Yıldırım 24 ilçede seçimi önde bitirirken, bu seçimde 13 ilçede üstünlük Ekrem İmamoğlu'na geçti.

Bu arada, Anadolu Ajansı, Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçlarını aboneleriyle paylaştı.

Son Güncelleme: 23.06.2019 22:13
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